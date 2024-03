Collezioni L'Orient Star M: una boccata d'aria fresca nell'alta orologeria giapponese

Orient Star torna con le sue collezioni M, segnando una nuova era nell'orologeria di lusso giapponese. Scopriamo insieme questa serie che promette di rivoluzionare la scena dell'orologeria europea con il suo approccio unico e dettagli distintivi.

La storia e l'ambizione dietro Orient Star

Orient Star, un marchio iconico dal 1951, è sempre stato visto come il grande concorrente di Orient contro le offerte premium di Seiko e Citizen in Asia. Basandosi sulla fusione del 2017 con Seiko Epson Corporation, Orient e Orient Star mirano ora ad espandersi con successo nel mercato europeo, promettendo un futuro pieno di innovazione e successo.

L'ispirazione celeste per la collezione M

Ispirato al catalogo astronomico di Messier, il MStella d'Oriente Ospita una varietà di oggetti celesti, come ammassi stellari, nebulose e galassie, il tutto racchiuso in casse e bracciali dal design innovativo. Presentate a Londra lo scorso dicembre, queste collezioni sono riuscite a stupire per la loro ingegnosità e originalità.

Focus sui modelli leader

Le M34 F7 Semi Scheletrato RE-BY0004A

L'orologio semi-scheletrato M34 F7 presenta una cassa in acciaio lucido da 40 mm, bordi lucidi e un bracciale in acciaio accuratamente lucidato. Il suo quadrante graduato in madreperla blu, dal design asimmetrico e dettagli funzionali come l'indicatore della riserva di carica e i piccoli secondi, lo rendono tanto funzionale quanto elegante. Alimentato dal calibro interno F7F44, questo orologio promette precisione e affidabilità, con una riserva di carica fino a 50 ore. Disponibile a 1.226 €, questo orologio è un orologio sportivo versatile e dal fascino innegabile.

Le M42 Diver 1964 Seconda Edizione F6 Data 200AD RE-AU0602E

Ispirato ai primi orologi subacquei e dal look classico, l'M42 Diver 1964, con il suo quadrante verde opaco e gli indici luminosi, è allo stesso tempo elegante e pratico. Offrendo un'impermeabilità fino a 200 metri e una leggibilità ottimale, è adatto a tutte le avventure. Il suo prezzo di 1.475 euro riflette la qualità e la cura del suo design.

Le M45 F7 Fasi Lunari Meccaniche RE-AY0121A

Il più elegante della serie, l'M45 F7 con le sue complicazioni meccaniche con fasi lunari, seduce con i suoi colori caldi e dettagli neri. Il suo quadrante, ispirato all'ammasso stellare delle Pleiadi, offre una rara ricchezza visiva. Con un cinturino in pelle Horween Cordovan e un prezzo di € 2.000 per un'edizione limitata di 180 pezzi, questo orologio è un invito alla raffinatezza e alla distinzione.

Una nuova era per Orient Star

Con questi nuovi pacchetti M, Stella d'Oriente E non si tratta solo di tornare in prima linea sulla scena dell'orologeria; Ridefinisce gli standard giapponesi di eleganza e precisione. Questi orologi non sono solo strumenti per misurare il tempo, ma piuttosto un riflesso della tradizione, della passione e della costante ricerca dell'eccellenza. È tempo di riscoprire Orient Star, un marchio che, al di là della sua storia, guarda con decisione al futuro.

Collezioni L'Orient Star M: una boccata d'aria fresca nell'alta orologeria giapponese