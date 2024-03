Questo laptop da gioco con RTX 3050 Ti perde 500€ dal suo prezzo per attrarre budget più piccoli

Il portatile Acer Aspire 7 presenta una configurazione piuttosto interessante con un chip Ryzen 5, una RTX 3050 Ti e un SSD da 512GB, ed è una macchina abbastanza potente che troviamo attualmente in vendita: lo troviamo al prezzo di 699 euro invece che 1.199 euro.

Se Acer offre un'ampia gamma di portatili gaming potenti ma (davvero) costosi, il marchio non dimentica i budget più ridotti, offrendo ad esempio versioni più leggere, e quindi meno costose. L'Acer Aspire 7 (A715-43G) è un buon esempio: quest'ultimo potrebbe non avere componenti dell'ultima generazione, ma la sua configurazione è abbastanza soddisfacente. E non rovinare nulla, Perde 500 euro dal suo prezzo.

Cosa dovresti ricordare dell'Acer Aspire 7 A715-43G

Bellissimo design con uno schermo Full HD da 15,6 pollici

Scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Ryzen 5 5625U + 16 GB di RAM + 512 GB SSD

Al prezzo di 1.199 € sul sito ufficiale, il laptop Acer Aspire 7 A715-43G beneficia di uno sconto di 500 € una volta aggiunto al carrello e Questo lo porta a 699 euro.

RTX che ha ancora buoni residui

L'Acer Aspire 7 A715-43G non ha la scheda grafica più efficiente, ma è la soluzione perfetta per budget ridotti. È alimentato da una RTX 3050 Ti che da allora è stata sostituita dalla serie 4000, ma per fortuna è ancora in grado di eseguire giochi AAA in Full HD. Fai attenzione ai titoli moderni che non sarà possibile eseguire con la massima grafica.

Per garantire una buona esperienza senza lag, qualunque sia l'utilizzo, il portatile Acer integra un processore AMD Ryzen 5 5625U con clock a 2,3 GHz (fino a 4,3 GHz), con 16 GB di RAM. Grazie a questa configurazione potrai goderti tutte le tue attività preferite senza rallentamenti, anche durante il multitasking o la creazione di contenuti (editing di video e foto, ecc.). Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, sarà fornito da un SSD M.2 NVMe PCIe da 512 GB che fornirà una gradita dose di reattività all'intero sistema.

Lo schermo manca di fluidità

Un piccolo problema con questo laptop, il suo schermo mostra un pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD che si aggiorna a 60 Hz. Lo schermo potrebbe non essere perfetto, ma possiamo accettarlo se prendiamo in considerazione il prezzo di questo Acer. Questo laptop ha dimensioni enormi, 16 pollici e 2,1 kg. Ciò rende difficile il trasporto, ma, ancora una volta, questo standard passa in secondo piano quando si cerca un laptop da gioco.

Il telaio rivela una buona connettività: abbiamo una porta HDMI, due porte USB-A, una porta Ethernet, una porta USB-C e un jack per cuffie audio. Infine, l'autonomia della batteria è di circa 5 ore, e anche se questo non è un criterio importante quando si acquista un portatile da gaming, è comunque molto bassa.

Per scoprire altre referenze in questo campo, vi invitiamo infine a rivedere la nostra guida all'acquisto sui migliori laptop da gaming del 2024.

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati. Spiegheremo tutto qui.