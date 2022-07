L’iPhone 13 Pro è buono, l’abbonamento è ancora meglio!

In occasione dell’ultimo weekend di saldi, Proximus ti propone un’offerta imperdibile: iPhone 13 Pro in abbonamento a un prezzo basso! Configura velocemente il tuo smartphone Apple e scegli l’abbonamento che fa per te!

Perché scegliere iPhone 13 Pro?

iPhone 13 Pro È uno degli smartphone più potenti sul mercato. L’iPhone 13 Pro fa parte dell’ultima gamma di telefoni Apple e offre un’ondata di molte funzionalità che lo rendono unico. Goditi un’esperienza visiva senza precedenti con il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion e risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Per l’ultima gemma, Apple non ha fatto le cose alla leggera. Lato tecnologia, iPhone 13 Pro è dotato del chip A15 Bionic, il più potente sul mercato, per una sicurezza ottimale. Sei un fan della fotografia? Con iPhone 13 Pro, scatta foto di qualità professionale grazie al triplo sensore di immagine da 12 MP e al suo obiettivo zoom grandangolare e ultragrandangolare. Con la durata della batteria del telefono che sta diventando una priorità, iPhone 13 Pro offre una durata della batteria di lunga durata fino a 22 ore di riproduzione video.

Quale abbonamento telefonico dovrei scegliere per il mio iPhone 13 Pro?

In occasione degli ultimi giorni di sconti, Proximus ti propone di acquistare il tuo iPhone 13 Pro con un abbonamento a partire da 299€. All’inizio, devi scegliere il colore e la capacità del tuo iPhone. Puoi scegliere tra verde, blu, grafite, oro o argento per i colori e tra 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB per la capacità. Quindi scegli l’offerta di abbonamento. Puoi accedere se sei un cliente Proximus per godere di maggiori vantaggi, altrimenti continua senza effettuare il login. Allora scegli la tua opzione Dataphone a 35€ al mese per 3,5GB o 20€ al mese per 2GB. Successivamente, scegli l’abbonamento Mobilus Mobile in base alle tue esigenze. Rimani connesso con iPhone 13 Pro e un abbonamento adatto alle tue esigenze!

Clicca qui per Approfitta dell’offerta su iPhone 13 Pro con abbonamento

➢ Per entrare: iPhone 12 Pro in vendita su Media Markt