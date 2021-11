Clima: come sarà il tempo qui nel 2050? Ecco le proiezioni (video)

Le conseguenze del riscaldamento globale sono ben note: innalzamento del livello del mare, aumento dei rischi di siccità e forti tempeste, tra gli altri. Nessuna parte del mondo sarà salvata. Quindi, la domanda: come sarà il tempo qui nel 2050?

Le temperature mostrate nelle previsioni seguenti sono estreme nei pomeriggi di ottobre in molte città del paese. Questa è finzione o realtà?

“Queste sono le previsioni fatte dall’ULg Climate and Science Laboratory”, afferma il nostro presentatore meteo Stefan van Bellegen.

L’Università di Liegi è uno dei tanti istituti scientifici in tutto il mondo che lavorano sui modelli climatici per il futuro.

Secondo lo scienziato del clima Sebastien Dutriloup, nell’estate del 2050 sarà molto caldo. “Durante l’estate, non sorprende che le temperature aumenteranno e le temperature estreme aumenteranno. Rispetto alla media 1980-2010, avremo da 2 a 6 giorni oltre ai giorni caldi, cioè giorni sopra i 35 gradi. Ma non solo il giorno che c’è dentro le temperature sono più calde, ma anche di notte, ci saranno notti in cui avremo notti tropicali, cioè sopra i 20 gradi”.

Secondo le previsioni climatiche, nei prossimi 20 anni ci saranno inondazioni simili a quelle della scorsa estate. Ma dal 2050 la siccità sarà prevalente. Per quanto riguarda gli inverni, saranno più miti con meno neve di quanto stiamo vivendo attualmente (fino al 60% in meno secondo i modelli scientifici). Infine, nessuna città è stata inghiottita dall’innalzamento delle acque nel 2050.