Claude ritrova la fidanzata tedesca di suo padre dopo 80 anni di guerra

Nel mese di luglio, Claude Gadin, 67 anni, fece un emozionante viaggio in Germania, seguendo le orme di suo padre Louis, che vi fu trattenuto dal 17 giugno 1940 al 9 aprile 1945.Io e la mia compagna Ria avevamo dei parenti nella Mosella e abbiamo deciso di proseguire fino a Fuedigen, un villaggio nel Nord Reno-Westfalia. Qui è dove mio padre trascorse i cinque anni di guerra. Ricordo che ci andai con lui, mia sorella e un insegnante di tedesco nel 1968. Fummo accolti come dei re. La gente del posto ha abbracciato mio padre e ha detto “Ludwig, sei tornato!” . Ricordavo di aver giocato con un bambino della famiglia, Achim. Sapevo che mio padre aveva una fidanzata lì. Menzionava raramente questo periodo della sua vita.“

Sfortunatamente, nel 1971, suo padre morì all’età di 52 anni, cosa che portò alla fine della relazione. “Ed ora che ho cessato la mia attività, Questo agricoltore in pensione spiega: Ho approfittato del fatto che il mio compagno parlava inglese e tedesco e volevo andarci.Dopo 55 anni di silenzio radiofonico, pensava che tutto fosse dimenticato:Siamo arrivati ​​con una mia foto nel 1968, con una bambina accanto. Girammo per il villaggio, andammo in città e finalmente vedemmo una fattoria sugli altopiani. Una donna aprì la porta e riconobbe il marito di sua sorella! Abbiamo bussato alla porta giusta!“

La sposa compirà 100 anni a novembre

Ma Claude non era esaurito nelle sue sorprese: “Achim e sua moglie danno il benvenuto alla zia Helene, la fidanzata di mio padre! Ha conservato tutti i suoi ricordi e festeggerà il suo centesimo compleanno il 24 novembre 2023! Siamo invitati ai festeggiamenti. Anche la madre di Achim, che è qualche anno più giovane di lui, conservava molti ricordi!“

Parlando con Helene e gli altri membri della famiglia, attraverso le immagini, Claude è riuscito a rimettere insieme molti degli elementi del puzzle: “Era l’unico giovane del villaggio che non condivideva le idee di Adolf Hitler, a cui non piaceva la guerra! Si innamorò di Helen e dopo la guerra si scambiarono innumerevoli lettere d’amore, che furono distrutte. La famiglia di mio padre gli ha impedito di sposarla a causa dello scandalo di convivere con una tedesca. Poi mio padre corse a cercarla, ma fu sorpreso in Germania nel bel mezzo di una crisi. Da parte sua, Helen tentò invano di unirsi a lui. Alla fine i miei nonni cercavano urgentemente una matrigna. Il che è stato un successo da quando i miei genitori formavano una coppia unita! Quanto a Helene, rimase celibe e fedele al suo unico amore: Ludwig!“

E questo non ha impedito all’ex soldato di tornare più volte in Germania! “E anche questo l’ho appena imparato. Mi è stato detto che è stato con grande onore, con la benedizione di mia madre. Stava andando a trovare i suoi amici!“