I Pokémon dovrebbero davvero preoccuparsi per Palworld: gli sviluppatori hanno in mente un progetto inaspettato, e vogliono revocare la licenza a tutto campo

La follia del Palworld sembra inarrestabile! Gli sviluppatori si affidano all'amore dei giocatori per supportare nuovi progetti provenienti dal mondo dei videogiochi. È stato lanciato un bando di concorso!

Manga e fumetti Palworld

È un gioco ufficiale, Palworld non è solo un videogioco. Sono passati diversi giorni da quando la notizia è apparsa sull'account ufficiale di Nel mondo : Lo studio ha bisogno di artisti per creare cartoni animati e manga attorno al mondo del gioco.

Dall'inizio dell'anno, un gioco di sopravvivenza Compagnia Pocket Pair Non smette mai di sorprendere e di far parlare di lui. La notizia è stata nuovamente trasmessa tramite i social network ai fan e ai netizen. L'obiettivo del progetto sarà creare dipinti umoristici, carini e divertenti sulla vita degli amici. Questi nuovi ordini saranno unici se vogliamo credere a ciò che @Palworld_IT ha pubblicato su Non ti resta molto tempo se vuoi far parte della leggenda che Palworld è diventata.

🖌️✨Appuntamento con un comico!✨🖌️ Stiamo cercando di assumere qualcuno che sappia disegnare #nel mondo Caricatura! ・Storie illustrate piene della tenerezza e del divertimento dei colleghi

・Inizia con richieste singole

・Scadenza per le iscrizioni: 31 marzo (domenica) Se sei interessato, ti saremmo grati se… pic.twitter.com/bPcTMVHeRE – Palworld (@Palworld_IT) 14 marzo 2024

Pokémon contro Nel mondo

Come possiamo parlare del manga Palworld, senza citare quelli dei Pokemon? Ovviamente la differenza più grande che possiamo evidenziare è la presenza della storia e del filo conduttore nei manga Pokémon. Diversamente dai giochi o anche dalle serie, le storie sono uniche e aggiungono profondità all'universo Nintendo. Intervallato da momenti divertenti, divertenti o carini, questa sembra essere la parte che entusiasma gli sviluppatori di Palworld. La seconda differenza è ovviamente il contesto di questa versione, perché non avviene da sola. Un nuovo amico è stato scoperto sulle Isole Palpagos, creando una nuova modalità di gioco: Raid. Sta ancora accadendo sull'account inglese ufficiale di Palworld. La resa dei conti ci chiama e, peggio ancora, ci avverte di un pericolo imminente.

Un potente amico malvagio è apparso e ora sta assediando le Isole Balbagos!

Il nome di questa nuova sfida: Bellanoir! Sfortunatamente, a parte la grafica e la presenza di futuri raid, non abbiamo alcuna informazione riguardo a detti raid o alle abilità di questo nuovo mostro. Dovremo essere pazienti prima di poter salvare Balbagus e combattere Bellanoir.