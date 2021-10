Circa 20 migranti sono stati salvati da una nave che affonda al largo di Zeebrugge

La polizia belga ha detto che 24 migranti che hanno cercato di raggiungere l’Inghilterra su una barca di fortuna sono stati salvati mercoledì, a 40 chilometri dalla costa del Belgio, e quattro di loro sono stati portati in ospedale. Una portavoce della polizia ha detto all’AFP che l’operazione di salvataggio, durata circa quattro ore, a più di 40 chilometri al largo di Zeebrugge, è iniziata dopo una chiamata di soccorso da parte dei passeggeri della piccola imbarcazione.

►►► Leggere:: Quattro organizzazioni preoccupate per il crescente numero di minori non accompagnati a Bruxelles

Dei soli 24 adulti, molti hanno manifestato ipotermia. Quattro di loro hanno dovuto essere sollevati in modo che potessero essere trasportati rapidamente all’ospedale di Knokke. Le loro vite non sono in pericolo.