Casa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? (foto)

Questa casa degli anni ’60 era in rovina quando la coppia ha messo gli occhi su di essa. Per dargli un bagno giovanile, ha chiamato Marc Corbiau, il famoso architetto belga. “Non è stata la casa, ma il giardino e i suoi dintorni a sedurci immediatamente”, ha spiegato.



di video

Nel corridoio, gli ospiti vengono accolti da una gigantesca statua in bronzo realizzata da uno scultore britannico. All’interno della casa ci sono innumerevoli opere d’arte, e ce ne sono davvero tante. Questa casa, la coppia ha deciso di venderla? Siamo passati attraverso agenzie che offrono alloggi di lusso per diversi milioni e non c’è traccia di loro. Secondo alcuni testimoni che cercano di dare un senso al gesto di Nicholas Ohlins, questa vendita, dopo quella dello chalet a Verbier, è stata l’ultima goccia.