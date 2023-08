Cincinnati: Djokovic, Alcaraz, Swiatek e Sabalenka in semifinale

Novak Djokovic e Alexander Zverev si sono qualificati venerdì per le semifinali del Cincinnati Tennis Masters 1000, unendosi a Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz, così come Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Karolina Musová nel tabellone femminile.

Il serbo Novak Djokovic, n. 2 al mondo, ha dominato facilmente l’americano Taylor Fritz (6-0, 6-4), ma lo spagnolo Carlos Alcaraz, n. L’australiano Max Purcell (4-6, 6-3, 6-4).

Djokovic non ha risparmiato Fritz, vincendo il suo settimo match contro l’americano N.1 senza subire gol. Dopo aver vinto il primo set in soli 21 minuti,”assente“, due volte vincitore del torneo (2018, 2020), ma è stato rotto all’inizio del secondo.

Il 23 volte campione del Grande Slam ha ripreso il sopravvento nell’ottava partita quando Fritz ha sparato un diritto in rete. Djokovic ha rotto di nuovo dopo due partite, sigillando l’incontro al suo primo match point dopo 62 minuti.

“Ho iniziato male il secondo set e l’ho abbandonato nel secondo tempo. Ma dal 2 al 4 ho giocato quattro partite solide, nel complesso è stata una grande prestazione. Finora ho giocato tre partite, ogni giorno salgo di livello un po’ più in alto.“

“Mi sento meglio in campo. Spero che lo stesso percorso continuiDjokovic, che sabato affronterà Zverev in semifinale, ha aggiunto.

Il tedesco, vincitore del torneo nel 2021, ha battuto il francese Adrien Mannarino (6-2, 6-3), avanzando alle semifinali del Masters 1000 da Roma nel 2022 – prima di subire un grave infortunio alla caviglia a Parigi. Il 2022 lo terrà fuori dai tribunali per più di sei mesi.

E Carlos Alcaraz ha battuto l’australiano Max Purcell, anche se ha perso il primo set in 44 minuti contro il 70esimo giocatore al mondo.

L’ultimo vincitore di Wimbledon, alla ricerca del settimo titolo in questa stagione, è riuscito a rimettersi in carreggiata per giocare il terzo set riuscendo finalmente a qualificarsi in due ore e un quarto.

“Oggi è stato davvero difficile e complicato, serve davvero benedisse Alcaraz.Gioca bene in rete. Hai tirato bene, questa è stata la chiave per vincere.“

Alcaraz ha un appuntamento in semifinale con Paul Hubert Hurkacz (N20), che ha avuto bisogno di sette match point per eliminare l’australiano Alexei Popyrin 6-1, 7-6 (10/8).