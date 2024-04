Ciclismo. Freccia Vallone – Rapida mossa di Soudal senza Alaphilippe, tripla vittoria a Huy

Il quarto di Corsa all'Oro Lamistel Grazie a Maury VancivantIL Soudal è un passo veloce Mercoledì continuerà a dare fiducia al belga Freccia valloneaggiungendo Ilan van Wilder Al suo fianco. Dopo che la prima parte della classica campagna è completamente fallita, Men Patrick Lefebvre È stato ripresoAmstel Corsa all'Oro E intende continuare Freccia vallone E il suo arrivo finale è iniziato Più de tonalità (1,4 chilometri, 9,7%). nel passato, Soudal è un passo veloce Ha vinto questa gara diverse volte, in particolare grazie a… Giuliano Alafilippe (2018, 2019, 2021), che è… Girona in Italia Mercoledì non circolerà sulle strade belghe, come previsto all'inizio dell'anno.

Alaphilippe, qui nel 2018, non ha Flesh nel suo show

Scopri Antoine Hubie

accanto a Maori Vansevenant, Ilan van Wilder Servirà come co-leader. Accompagnerà i belgi Antonio Hubiechi lo scoprirà Freccia vallone Mercoledì. Il 23enne francese era già lìAmstel Domenica e sono arrivati ​​102° L'anno scorso gli Habs sono andati vicini alla vittoria Liegi-Bastogne-Liegi (II) E sarà uno da tenere d'occhio. CAmis Knox, Pippin Rendrink, Peter Seery et al Louis Vervaeke Completa la selezione. “Sappiamo di non essere i favoriti per questa gara, ma abbiamo una squadra molto forte e procediamo con grande motivazione e fiducia dopo la nostra bella corsa ad Amstel, dove siamo arrivati ​​molto vicini al podio dopo essere partiti in attacco. 'ha annunciato Classe Lodewijkdirettore sportivo Soudal è un passo veloce.