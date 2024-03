Ballando con le Stelle 2024: quale coppia è stata eliminata il 22 marzo?

Venerdì 22 marzo 2024, TF1 è andato in onda il quinto episodio bonus di Ballando con le stelle, condotto ancora da Camille Combal. Dopo Coeur de Pirate la scorsa settimana, un altro partecipante è stato costretto a lasciare lo spettacolo quel giorno.

È stato lanciato ufficialmente venerdì 17 febbraio 2024 sul canale TF1, Nuova nuova stagione di Ballando con le stelle È tornato venerdì 22 marzo 2024 su Channel One. Dopo più di un mese di competizione, finora sono stati eliminati due candidati. Per la cronaca, Carolyn Margeridon È uno dei volti simbolo della serie che si è conclusa con France 2ed è arrivata all'ultimo posto nella classifica venerdì 8 marzo 2024. In un pareggio contro la presentatrice del M6 Cristina Cordola, l'antiquario ha ottenuto solo il 17% dei voti del pubblico, Ciò ha accelerato la sua uscita dalla competizione di ballo TF1.

Venerdì 15 marzo 2024 I due candidati al ballottaggio erano le cantanti Natasha St-Pierre e Cœur de Pirate. Dopo aver ottenuto solo il 12% dei voti del pubblico contro il suo avversario, Alla fine Pirateheart fu eliminato da Ballando con le stelle quel giorno. Venerdì 22 marzo 2024 tutti i candidati ancora in corsa si sono esibiti dal vivo per la prima volta nel circuito Ballando con le Stelle. Questa quinta ricompensa è stata un po' specialePer l'eccellenza dei partecipanti nei balli che accompagnano la musica di film famosi. Mentre era sul punto di essere eliminata la settimana precedente, Natasha St. Pierre ha scalato la classifica come una pazza, Chiudendo al primo posto.

Ballando con le stelle 2024: questa settimana è stato eliminato un terzo candidato

Dall'altro lato, Diana Lear Questa settimana non hanno ricevuto il plauso di Chris Marquez, Jean-Marc Genereux, Veuve Hutto e Mel Charlotte; Considerando che è morta ultima in classifica insieme a Yan Alec. Alla fine, l'ex Miss Francia si è ritrovata in una relazione con il comico e membro dei Grosses Têtes di RTL, Romain Duduijk. Al termine dell’incontro faccia a faccia, Il pubblico ha sostenuto in modo schiacciante il giovane comico. Raccogliendo solo il 28% dei voti del pubblico, Diane Lear e Jan-Alaric sono stati eliminati da Ballando con le stelle. L'ex Miss Francia lo è quindi La terza donna a lasciare l'avventura.