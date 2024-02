Garden: un'applicazione per motivarti nello scrivere la tua tesi

Scrivere una tesi o una dissertazione è forse la parte più complessa del percorso di un master o di un dottorando. Questo è un periodo molto solitario e delicato, soprattutto quando i giovani non sempre hanno accesso alle infrastrutture o al proprio direttore di ricerca.

Così hanno rivelato le indagini in Canada Dal 40 al 50% degli studenti abbandonano gli studi prima della laurea. Coloro che continuano ad avere successo ma superano di gran lunga le scadenze previste. Ciò ha implicazioni per la vita dei dottorandi, ma anche per la società, che si priva di un insieme di conoscenze.

Crea un giardino virtuale scrivendo la tua tesi



L'organizzazione no-profit del Quebec “Thèses-vous?” Da molti anni fornisce servizi agli studenti per aiutarli e incoraggiarli nella stesura delle loro tesi. Offrono ritiri e attività di scrittura online o di persona in modo che gli studenti di dottorato di tutte le università della provincia possano progredire in questa fase chiave della loro istruzione superiore.

Nell'ottobre 2023, l'organizzazione ha lanciato l'app chiamata semplicemente “JardinL’idea è semplice. Ogni studente, attraverso la registrazione gratuita, si ritrova davanti a un orto di pomodori da coltivare. Così, ogni ora di lavoro porta alla coltivazione dei pomodori nello spazio virtuale. L’idea del progetto I pomodori nascono dalla tecnica del Pomodoro: 50 minuti di lavoro e 10 minuti di Confort.

In questo modo, ogni partecipante nutrirà il proprio orto mentre scrive e sarà possibile, nella scheda delle statistiche, osservare la produzione di tutti gli studenti iscritti. Se lavorano fuori sessione e l'app è aperta, possono aggiungere questi orari manualmente. Per motivarti, c'è un pulsante per ricevere incoraggiamenti registrati tramite audio.

Questo va di pari passo con un’altra app rilasciata nel 2022 da “Thèses-vous?” : Crono. Questa app ti consente di impostare un obiettivo di scrittura (piccolo o grande) per un giorno, vedere chi sta lavorando nello stesso momento e persino incoraggiarti a vicenda chattando durante le pause. Due soluzioni gratuite per gli studenti di dottorato in Quebec che desiderano motivarsi nella scrittura.

