Elie Semoun révèle pour qui il va elettore à la présidetielle et suscite un tollé d’insultes

aprile Jacques Dutronc et Renaud, au tour d’Elie Semoun de partager ses opinioni politiche à la veille du premier tour de la présidenelle. Mais ça sera sans doute la dernière au vu de la volée de critiques reçues derrière. Si Elie Semon assicura que blagues et politique “ça ne fait pas beau ménage auto les gens se sentent agressés et puis les gens se sentent méprisés” dans il reportage qui lui était consacré sur TF1Force est de constater que artiste et politique, cela ne fait pas bon ménage non plus comme il l’a appris à ses dépends.

Invito sul plateau de BuzzTV (Figaro) le 31 mars dernier, l’artista s’était en effet prononcé sur son choix. Tout come en 2017, Élie Semon vota per Emmanuel Macron. “J’irai voter, c’est sûr. Je voterai pour Macron, voilà je le dis ! Mais ce n’est pas pour ça que j’irai dans des meetings”, at-il preciso avant de conclure. “Je viens de me griller avec la moitié de la France. Je rimpianto un peu de vous le dire car c’est débile de mélanger la politique et l’artistique.“

Une annonce qui a donc suscité un tollé d’insultes sur les réseaux sociaux selon le principal intéressé. Dans le reportage de TF1, il a dévoilé un des messages qu’il a reçu et qui disait: “Vous avez tellement besoin d’argent pour aller dire des conneries à la télé ?“

Quelques jours auparavant, Elie Semon avait aussi confirmé ses dires. “J’ai dit à cette fameuse émission que j’allais voter pour (Emmanuel) Macron… Je peux… Oh no, non… Je ne vais pas m’engager du tout“ainsi confirmé l’acteur de 58 ans sur les ondes d’Europa 1, avant de confirmer fidanzamento figlio. “Franchement, je ne me vois pas voter pour quelqu’un d’autre, c’est tout.” Tout est dit.