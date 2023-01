Chelsea Fiasco: quando i soldi non possono comprare la felicità

Il Manchester City si è sbarazzato del Chelsea (0-1) nella serata di giovedì, al termine della diciannovesima giornata di Premier League inglese. Nelle ultime 11 partite, in tutte le competizioni, lo è stato Blues Ha vinto solo tre volte. Sono al decimo posto nel campionato inglese, a dieci punti dai posti di qualificazione per la Champions League.

Certo, il destino sembra colpire i londinesi, già svantaggiati N’Golo Kanté – Il meglio delle canzoni di N’Golo KantéE il Edoardo Mindy o Reese James. Monte Massone Si è infortunato durante la partita preliminare Rahim Sterling (v) f Cristiano Pulisic (22) Ha dovuto lasciare il prato prematuramente.

Dall’inizio della stagione, tutto si è capovolto quando il Chelsea, terzo l’anno scorso, ha cercato di colmare il divario che separa il club dal duo di Manchester City e Liverpool. La scorsa estate la squadra londinese ha investito poco più di 250 milioni di euro, soprattutto con le assunzioni Wesley FofanaE il Kalidou CoulibalyE il Marco Cucurella et al Rahim Sterling. La maionese non è riuscita a prendere e allenare Tommaso Tuchel salto.

Graham Potter Atterrato in soccorso, ma non è ancora riuscito ad arrivare Blues dalla crisi. Numero confermato: il totale delle sconfitte a metà stagione (6), in campionato, come in tutta la scorsa stagione. “È complicato in questo momento, e devo ammettere che mi dispiace ragazzi. Ma dobbiamo stare insieme. (…) Hai sempre le tue responsabilità ma speriamo anche che le persone tengano conto del contesto nel suo insieme e vedano dove siamo e tutto quello che dobbiamo gestire. Ma allo stesso tempo, le emozioni sono alte e devi cercare di superare questa tempesta mantenendo la calma.Potter temporaneamente dopo aver perso vs Cittadini.