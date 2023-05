Che ore passano il Belgio il sabato sera all’Eurovision?

citazioni Cercherò di non piangere, altrimenti sembrerò di nuovo un panda.

Il belga Gustave ha superato la finale dell’Eurovision: “È bello vedere il mio messaggio queer accolto dall’Europa”

Quando alla conferenza stampa post-semifinale a Liverpool gli è stato chiesto come avesse percepito la reazione del pubblico durante il suo show, Gustav si è commosso: “Cercherò di non piangere, altrimenti sembrerò di nuovo un panda (Lui ride). Onestamente, ero un po’ spaventata mentre aspettavo i risultati, perché c’è sempre questo ragazzino dentro di me che pensa che non sarà accettato. Il messaggio che volevo lanciare è positivo e inclusivo. Quindi era un peso pesante sulle mie spalle. Sono rimasto colpito dalla reazione del pubblico e dalla qualificazione”. La sua esibizione è stata seguita da 252.000 spettatori su La Une (la prima della serata) e… 1.044.366 spettatori su VRT.

Maureen Louise e Jean-Louis Hague: dieci anni di complicità nel commento al concorso

E dopo che martedì e giovedì scorso sono state trasmesse le semifinali, tifosi e telespettatori hanno potuto scoprire il tavolo finale delle 26 squadre qualificate, in ordine di apparizione. Quindi, inevitabilmente, con così tanti spettacoli e poi i risultati annunciati, dovrai rimanere sveglio fino a tarda notte per scoprire il nome del vincitore. Allo stesso modo, l’imminente esibizione del Belgio sarebbe facile da perdere! Ma niente panico: possiamo dirvi che Gustave passerà, sabato sera, al 16° posto. Poiché lo spettacolo (che inizia alle 21:00 dal vivo) potrebbe essere ritardato, Gustaph dovrebbe svolgersi intorno alle 22:30.

Ricordiamo che tra le venti semifinaliste si aggiungono i cinque maggiori contributori (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna) e anche l’Ucraina, vincitrice dello scorso anno. A questo proposito, l’organizzazione ha rifiutato di consentire al presidente Zelensky di parlare durante la finale, sostenendo che l’Eurovision non aveva (cosa che alcuni contestano) una dimensione politica.