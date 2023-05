“Cannon, Cannon”: stivali alti fino alla coscia e una minigonna hanno affascinato questa attrice e cantante Michelle Sardo al loro primo incontro

France 3 svela, venerdì 12 maggio, il quarto episodio, intitolato Il volto nascosto dei nostri idolidalla sua serie di documentari, Archivi segreti. L’occasione per trovare aneddoti su tante celebrità, come Michel Sardo appunto, permetterà agli spettatori di (ri)scoprire la sua forte amicizia con uno dei suoi idoli, Johnny Hallyday. Ed è chiaro che non solo per Taulier il cantante provava un’autentica ammirazione. Infatti, nel 2005, l’artista era presente sul set Non vedo l’ora che arrivi domenica Accanto a Mirai Dark. Un’occasione per l’attrice di tornare in fondo al suo incontro con Michel Sardo. E a quanto pare, il cantante indossava un vestito molto sexy. “Aveva gli stivali alti fino alla coscia. Il vestitino, ma quando dico corto, è quasi… pericoloso.”Michel Sardou ride di Michel Drucker.

Ovviamente, guardo gli stivali alti fino alla coscia

E la fiducia non si ferma qui. “E ho visto il ragazzo grosso venire da me. Ero seduto nel mio angolo. Mi è stato detto di fare canzoni per Delon, fare canzoni per Delon”Michel Sardou continua prima di essere interrotto da un annunciatore Domenica in diretta. “distratto”dice, indicando la bellezza di Mireille d’Arc. “Il canone, la legge. Tutto ritorna, sentenze Audiard e tutto il resto. Pensi a tutto nello stesso momento. E ovviamente sto guardando i trampolieri,” Il cantante risponde, ancora nei suoi pensieri.

Va detto che Michel Sardo e Mireille d’Arc sono sempre stati molto legati. E già nel numero speciale della rivista partita parigi, Pubblicato lo scorso marzo, i lettori hanno potuto godersi le foto d’archivio della vita del cantante. Compreso uno in cui puoi vedere l’attrice sulle spalle del cantante. Nella didascalia c’è scritto: “A Megève con Mireille d’Audiard nel 1987. L’attrice è la madrina di suo figlio Romain. Insieme registrano il duetto “Requiem for the Fury”. Nel 1992, Michel canta “Le cinema d’Audiard”, un omaggio allo showman che ha dato a Mireille d’Arc Bernard Blair le imitazioni delle versioni più belle. Bel modo di celebrare la loro amicizia. Alla morte di Mireille d’Arc, nel 2017, Michel Sardou ha voluto rendergli omaggio. “C’era tanta complicità, tanta amicizia, tanti ricordi soprattutto. E lei significava tanto per me. Davvero. Profonda. La sua scomparsa in quelle circostanze, con quel dolore, mi ha devastato. Non se lo meritava”.Riconosco Francia 2.