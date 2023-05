Eurovision 2023: la competizione è in pieno svolgimento, Gustav farà brillare il Belgio? (video in diretta)

Impossibile resistere, a causa dell’invasione russa, al vincitore dello scorso anno, come di consueto, quindi è la città dei Beatles, nel nord dell’Inghilterra, ad ospitare la competizione quest’anno.

Grande vincitrice del 2022, l’Ucraina ha avuto il privilegio di aprire la palla prima che i 25 finalisti apparissero davanti al grande palco di Liverpool, sotto uno spettacolo di luci mozzafiato.

Tieni traccia di tutte le offerte dei candidati. Si noti che i nostri vicini francesi con La Zara sono saliti al sesto posto. La cantante ha offerto una performance impeccabile durante la sua performance della serie “Evidemment”.

Guarda il video live finale:

preferiti designati

Lorraine of Sweden con la sua canzone “Tattoo” è una delle preferite agli occhi dei bookmaker. Aveva già vinto il concorso nel 2012 con il titolo “Euphoria”. I bookmaker gli danno il 39% di possibilità di vincere, davanti al finlandese “Cha Cha Cha Cha” Käärijä (24%). La vincitrice dell’anno scorso, l’Ucraina, è arrivata al quarto posto (6%) subito dietro alla Francia, rappresentata dalla cantante canadese La Zara. (8%).

E il Belgio in tutto questo? Non se ne va con una preferenza per le aspettative. Con una probabilità inferiore all’1%, il candidato belga Gustave, 42 anni, il cui vero nome è Steve Kayers, è già troppo tardi. Dopo due apparizioni come star del coro, eseguirà “A causa di te”, che si riferisce alla sua esperienza personale come insolita e all’amore incondizionato che riceve dalla sua nuova “famiglia”.