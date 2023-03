‘Che audacia’: Karim Benzema accusa Didier Deschamps di mentire

L’attaccante francese si è infortunato alla coscia prima della prima partita della Francia contro l’Australia. Deschamps spiega: “Karim era contuso perché questo Mondiale significava tanto per lui. Mi ha detto: è morto. La diagnosi del nostro medico corrisponde a quella che ha ricevuto a Madrid. Nella migliore delle ipotesi, il suo ritorno agli allenamenti non può avvenire prima del 10 dicembre”.

CVenerdì i nostri colleghi di Parigi hanno intervistato Didier Deschamps, che ha parlato a lungo dei Mondiali in Qatar. Il tecnico francese ha presentato per la prima volta la sua versione dei fatti sull’assenza di Karim Benzema.

E aggiungo: “Quando l’ho lasciato, gli ho detto: Karim, non c’è urgenza. Organizza il tuo rientro con il team manager. Quando mi sveglio, so che è partito. È una sua decisione, lo farà Non dirti altrimenti, lo capisco e lo rispetto.

Tuttavia, la principale parte interessata non sembrava essere d’accordo con le sue spiegazioni. Subito dopo la pubblicazione di questa intervista, Karim Benzema ha pubblicato un paio di storie sul suo Instagram per prendere in giro Deschamps. “Ma che audacia”, scrive il giocatore del Real Madrid nel suo romanzo d’esordio. Nella seconda storia pubblicata dal giocatore, possiamo vedere una persona in un’auto che ripete ripetutamente la parola “bugiardo” in un video. e il testo “Sacré Didier” che accompagna il video.