Charlene di Monaco pone nuove domande

popolo e re

La principessa non ha partecipato a un grande evento sulla roccia.

L’arte del contrario. Nelle ultime settimane la Principessa Charlene di Monaco e i suoi fan l’hanno rassicurata in più occasioni. Il Gran Premio di Formula 1, la Monte Carlo Fashion Week, una trasferta a Oslo… L’ex nuotatrice 44enne a volte si presentava dove non ci si aspettava, ma è sempre in ottima forma. Questo è indicativo dello stupore provato da alcuni quando Bal de la Rose era in pieno svolgimento.

Considerato uno dei festival più prestigiosi d’Europa, Ball on the Rock si tiene per la prima volta dalla morte di Karl Lagerfeld, il suo direttore artistico. Ciò significa se è previsto. Quest’anno è stato il designer Christian Louboutin, vicino alla famiglia Grimaldis, ad aprire la strada. La famiglia principesca arrivava in numero e a 31. “Mancava la testa incoronata: la principessa Charlene”particolarmente sconvolto Saporila famosa rivista dedicata all’aristocrazia. “Lei non c’era”Lo abbiamo confermato durante il reportage serale. Il palazzo ha mantenuto un po’ il mistero non rivelando le ragioni di questa scelta.