Non gli ho detto ‘ti amo’: Frank Dubusque si fida della sua vita privata con le lacrime

Conosciuto per il suo buon senso dell’umorismo, Frank Dubusque è stato immerso in alcuni segreti nello show della domenica dalle sette alle otto In onda la domenica su TF1. Il minimo che possiamo scrivere è che la sensazione che ha prevalso durante questa intervista è stata l’emozione.

Il comico è già stato affascinato dal tema della sua vita privata in quanto ha menzionato molti rimpianti, in particolare per il complicato rapporto che ha avuto con suo padre. Frank Dubusque è solitamente molto conservatore su questo aspetto della sua vita, parlando al grande pubblico su argomenti molto intimi.

“Ho l’impressione che non abbiamo una relazione”, ha iniziato l’attore di Camping parlando di suo padre, Lucien, morto nel 2002 a causa della malattia di Charcot. Frank Dubusque credeva che il suo “anziano”, come lo chiamava, fosse come il “padre di qualcun altro” ai suoi occhi.

Poco prima della sua morte, Lucien Dubusque ha inviato una lettera a suo figlio. “Vedo il dolore nello scrivere queste parole, perché non sta parlando di me. Sta parlando di malattia”, spiega il comico, le lacrime che iniziano a rigargli gli occhi mentre suo padre sigilla la lettera indicando che lo farà. Vittoria contro la malattia. “Quello che mi fa più male non è quello che indossa. È il modo in cui scrive, come un bambino. Perché non sa più scrivere”, ricorda l’attore 58enne.

“Sentì le persone che gli parlavano di me e disse loro: ‘È mio figlio! Frank Dubusque, è mio figlio.” E un giorno, quando mi è stato detto questo per la prima volta, ho pensato: “Oh, lo dice mio padre?” Ma non me l’ha mai detto. Immagino che tra noi il mio lavoro non fosse il più importante Sono un vero figlio, non un vero attore, come spiega Frank Dubusque.

Vent’anni dopo la morte di suo padre che lo elogiava nel film per la TV ultima parte Su TF1, Frank Dubusque apparentemente si è addolorato: “Non gli ho detto ‘ti amo’. Gliel’ho detto con i miei occhi. Ci siamo presi per mano. Questo sostituisce anni di discussioni? Anni di incomprensioni? Io no Lo sappiamo. Ci siamo detti una cosa”. Diciamo: “Ci perdoniamo a vicenda”. Tenersi per mano era un modo per dire: “Ti perdono”. Siamo ancora della stessa famiglia.