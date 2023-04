In Italia: “Non abbiamo mai visto una sirena con un culo così enorme”

Non è già stato lanciato, i critici sgorgano. Nell’ambito di una collaborazione con il Comune di Monopoli (Puglia), gli studenti dell’istituto tecnico “Luigi Russo” hanno realizzato una scultura. L’opera, che rappresenta una sirena, sarà presto svelata in Place Rita Levi Montalcini, accanto allo stadio. L’obiettivo è quello di “valorizzare gli spazi pubblici della città attraverso l’installazione di opere d’arte prodotte nell’ambito delle attività didattiche dell’Istituto”, si legge sul sito internet Scuola superiore.

I sindaci di La Mer affermano che l’azione non sembra essere unanime tra i netizen, afferma TGCOM24 . Giovedì l’attrice italiana, Tiziana Schiaparelli, ha postato sulla sua pagina Facebook le foto della statua ed ha espresso il suo “sconcerto”. “A prima vista, (…) sembra una sirena con il seno di silicone che merita la condanna del chirurgo. Soprattutto, non abbiamo mai visto una sirena con un culo così enorme “, ride l’attrice.

Ha aggiunto che non voleva offendere gli autori dell’opera o il comune. “Chissà, forse diventerà un’altra attrazione turistica”, ha scritto. Da parte sua, il preside della scuola ha difeso il lavoro dei suoi studenti, ritenendo che la scultura costituisca “un omaggio alle donne, belle anche con le curve”. “Abbiamo abbastanza modelli per la donna perfetta”, ha aggiunto Adolfo Marciano. In attesa di un’inaugurazione prevista per martedì, la statua è stata coperta.