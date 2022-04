Ce n’est pas une éclipse du soleil come on a l’habitude d’en voir sur Terre, avec un disque lunaire — 400 fois plus près de nous que le Soleil et aussi 400 fois plus petit que lui — masquant complètement, ou presque, notre Étoile durant quelques minutes, mais ce n’en est pas moins aussi beau et spectaculaire quand c’est observé sur une autre planète comme Mars. À la differenza notabile, bien sûr, que Phobos (27 chilometri di diametro) ne cache pas complètement l’astre solaire. C’est plutôt une éclipse partielle du Soleil. Il passe devant en un laps de temps court. Lors de ces prises de vue réalisées avec l’instrument Mascam-Z (Z pour zoom) le 2 avril dernier, l’événement observé depuis la région du cratere Jezero où est installé Perseveranza un duro « un peu plus de 40 secondi »segnala la Nasqui ajoute que, de toutes les éclipses solaires filmées depuis deux décennies par ses différents rovers sur Mars (des petits Spirit et Opportunità aux più gros Curiosità et Perseverance), c’est la première qui soit autant zoomée, en haute soluzioneet avec des détails qui dépassent toutes leurs attentes.

« Je savais que ça allait être bien, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable », s’est exclamée Rachel Howson, qui appartient à l’équipe de l’instrument. Ainsi voit-on la silhouette en ombre chinoise du patatoïde Phobos, avec ses contours irréguliers, ses reliefs. En outre, le disque solaire, dont l’éclat est attenuazione par un filtre déployé sur la caméra, arbore des taches sombres bien visibles, telles que l’on peut les ammirar dans un instrument sur Terre pourvu de filtres adéquats, ou par une projection indirecte, voire quand une brumo matinale le voile jusqu’à n’en laisser voir qu’un astre pâle (pour rappel: ne concernez jamais le Soleil directement sans protection agréée).

Lo scivolo inesorabile di Phobos sur Mars

Depuis sa morne plaine sur Mars — o de l’eau coulait autrefois — où Perseverance s’active à rechercher d’éventuelles anciennes traces de vie, le rover aide aussi les scientifiques à mieux comprendre les interactions rouge la Plange lunes minuscules, Phobos et Deimos (rispettivamente la Puro et la Terreur dans les mytes grecs), les effets de maria qu’elles exercent sur ses entrailles. Observer les transits de Phobos aide les chercheurs à suivre ses mouvements, figlio affinatore orbita — a seulement 6.000 kilomètres au-dessus de la surface de Mars ! — qui le conduit inexorablement vers sa distruzione et sa chute sur Mars… d’ici 50 milioni di anni.