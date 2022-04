Voici votre horoscope de ce samedi 23 aprile 2022: amour, argent, travail, santé…

Quelle journée devez-vous vous attendre sur le plan sentimental, financier ou de la santé? Vérifiez-le ci-dessous grâce à notre horoscope complet, signe par signe.

Bellier

Amour: Unbrf orage familiare est possibile. Attention aux propos maladroits ou blessants, somes proches pourraient ne pas en ressortir indemnes. Soyez très prudents dans vos paroles.

Travail-Argent: Les affaires en relationship avec l’étranger sont d’actualité. Vous serez sans doute amené à prendre de nouveaux contatti. Profitez-en pour arricchir votre réseau.

Santé: Vous avez besoin de repos.

Colore: Journée plutôt cupo.

Consiglio: Mettez de la couleur dans votre vie surtout si vous évoluez dans la grisaille de la routine.

Taureau

Amour: Une remise en cause est parfois nécessaire. Mais évitez de vous montrer froid et rude. Une telle attitude ne se révèlera en aucun cas positive et pourrait nuire considérablement à votre relazione.

Travail-Argent: Vos occupas semblent suivre leur cours sans problème majeur. Vous aurez presque envie de changer de cap juste pour sortir de cette routine quelque peu ennuyeuse.

Santé: Vous devriez consulter votre médecin traitant.

Humeur: L’horizon semble bouché.

Consiglio: Le vert est la couleur de l’espoir et vous en aurez bien besoin tout au long de cette journée.

Gemeaux

Amour: Vous aurez plus que jamais besoin de sécurité affettive et de rapports très chaleureux. Malheureusement, vous ne pourrez pas forcement compter sur votre cercle amical.

Travail-Argent: Vous aurez du mal à prendre les décisions qui s’imposent. Il faudra attendre quelques jours pour vous voir repartir d’un bon pied. L’influence de vos supérieurs ne devra pas être négligée.

Santé: Évitez les excitants.

Humeur: Rien ne vous semblera simple.

Consiglio: Avant de prendre des somnifères, saggio les tisanes apaisantes ou la phytothérapie.

Cancro

Amour: Vos rapports familiaux vous causeront probablement quelques irritas au cours de cette journée. Vous ne serez pas enclin à vous montrer sous votre meilleur jour. En effet, vous aurez tendance à vous conduire de façon autoritaire et votre proche entourage, peu habitué à cette attitude de votre part, l’acceptera très mal. En revanche, vous impressionnerez favorment vos amis, vos connaissances si vous n’avez pas peur d’afficher vos opinioni. Mais ne sombrez pas dans le dogmatisme.

Travail-Argent: L’esprit de solidarité ne régnera pas dans votre équipe de travail aujourd’hui! Si vous n’avez aucune possibilité d’y remédier, efforcez-vous de vous concentrer sur vos tâches, en faisant abstraction du reste. Votre temps est précieux et vos supérieurs attendent des résultats. L’argent, comme c’est souvent le cas, sera une fois de plus au centre de vos préoccupations. Cependant, laissez un peu les considérations matérielles de côté et prenez le temps de vivre.

Santé: Il est temps de prendre de solides habitudes alimentaires raisonnables, surtout si votre pèse-personne accusato trois ou quatre kilos de trop o si votre taux de cholestérol frôle la ligne rouge. Inutile de vous mettre à la diète mais équilibrez vos repas et faites de l’exercice. Il n’est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions.

Omero: Journée très moyenne

Consiglio: Prenez soin de vous et tout ira mieux.

Leone

Amour: L’amitié vous apportera plus de joies que votre relationship sentimentale. Privilégiez donc votre cercle amical, quitte à l’élargir, pour soigner vos peines et vos tracas.

Travail-Argent: Votre assurance va créer des jalousies autour de vous. Que cela ne vous empêche pas de continue, vous êtes sur le bon chemin et la réussite ne saurait tarder.

Santé: Vous avez besoin de décompresser.

Omero: Rien de bien nouveau à l’orizzonte.

Consiglio: Cette journée s’annonce relativement agréable alors ne la gâchez pas en faisant preuve de mauvaise foi.

Viergo

Amour: Vous ne penserez qu’à faire plaisir à ceux que vous aimez. Vous êtes aux petits soins avec vos proches mais savent-ils vous le rendre ?

Travail-Argent: Doté d’un optimisme à toute épreuve, vous serez fidèle à votre ligne de conduite. Rien ne vous désarmera.

Santé: Le stress n’aura pas de price sur vous.

Omero: Journée sans nuages.

Consiglio: sachez prendre le recul nécessaire et vous n’aurez aucun mal à dominer la situazione.

Bilancia

Amour: Vous devrez vous méfier du risque d’étouffer vos enfants ou de les surprotéger. En couple, profitez plemente des momenti de complicité amoureuse qui vous attendent. Célibataire, il est bien possibile que votre vie amoureuse prenne une tournure à laquelle vous n’aviez pas pensé.

Travail-Argent: Ne redoutez pas les change qui se produiront dans le cadre de votre travail. Il vous faudra simplement un temps d’adaptation. Dans le secteur des finances, vous déborderez d’assurance et vous rifiutarez les conseils de personnes compétentes.

Santé: Risques de guai allergiques.

Humeur: Journée perturbante!

Consiglio: Le stress est mauvais conseiller ! Apprenez à vous relaxer et vos relations familiales seront plus détendues. Vous éviterez ainsi de petits guais psychosomatiques toujours désagréables.

Scorpione

Amour: Tout ce qui ressemble de près ou de loin à une obligation vous fera fuir. Il serait temps de grandir un peu! Ce n’est vraiment pas le moment d’imposer vos caprices, votre entourage ne le comprendrait pas.

Travail-Argent: Votre rythme de travail s’accélère mais vous parviendrez à tenir une cadence soutenue. Sans abuser d’excitants, vous aurez besoin de toute votre énergie pour maintenir le rythme.

Santé: Eccellente. Vous avez une énergie incroyable.

Humeur: Journée bien remplie!

Consiglio: Ne soutez pas de repas même si vous avez l’impression de perdre du temps en mangeant. Vous avez besoin d’energie.

Sagittario

Amour: N’oubliez pas que, dans un couple, les decision importantes se prennent à deux. Vous ne pouvez pas décider seul de tout, surtout s’il s’agit de l’avenir de vos enfants.

Travail-Argent: Ne prenez pas de retard dans vos dossiers, ou vous aurez le plus grand mal à les mener à terme. Prévoyez une meilleure organizzazione, quitte à vous faire aiutante par vos collaboratori.

Santé: Faites un bilan de santé.

Omero: Journée un peu stressante.

Consiglio: Trouvez un moyen de faire de l’exercice même si vous n’avez pas envie de vous enfermer dans une salle de sport.

Capricorno

Amour: Vous réaliserez que vous avez la même conception de la vie que votre conjoint, et des aspirations communes. Célibataire, vous allez enfin connaître le grand frisson mais l’intensité de vos emotions vous fera penser, même malgré vous, que cela ne peut pas être réciproque.

Travail-Argent: Dans le domaine des finances, il ya des urgences à gérer, ne vous laissez pas dépasser et agissez selon vos priorités. Vous entrez dans une période de chance professionnelle. Ne la gâchez pas par des erreurs de jugement. Vos idées sont originales mais réalisables.

Santé: Vous devez faire uno sforzo pour améliorer votre hygiène de vie.

Humeur: Journée compliquée!

Consiglio: Ne vous laissez pas déstabiliser par des doutes qui n’ont pas de raison d’être !

Verseau

Amour: Ouvrez les yeux! Votre vie coniugale va bénéficier d’un beau coup de pouce de la part des astres. Vous n’aurez vraiment aucune raison de vous plaindre. Célibataire, la prudence sera nécessaire. Ne succombez pas aux charmes des belles paroles.

Travail-Argent: Vous beginz mille Chooses, mais ne terminez rien. Vous allez finir par être totalement désorganisé et perdre un temps précieux. Certaines promesses qui vous ont été faites devraient entrer dans une phase plus concrète mais il vous faudra être encore un peu Patient.

Santé: Maux de tête à prévoir en fin de journée. Vous avez besoin de vous aérer le corps et l’esprit ! Ne laissez pas la fatica psychique s’accumuler, si elle comincia a prendre le dessus elle finira par altérer votre beau dynamisme habituel.

Humeur: Il est temps de réagir!

Consiglio: Vous devez trouver un moyen de gagner du temps pour éviter de Courir toute la journée!

Poisson

Amore: Compréhensif et dévoué, vous donnez sans compter. Car ce qui vous importe, c’est que règne une bonne entente. Ne confondez tout de même pas réelle générosité et politique de l’autruche.

Travail-Argent: Des rencontres très bénéfiques sur le plan social dynamiseront votre action. Vous pourrez mener des projets dans un contexte associatif qui connaîtront un grand succès.

Santé: Reposez-vous. Vous avez besoin d’une bonne nuit de sommeil.

Humeur: Votre Horizon s’éclaircit.

Consiglio: Prenez la peine de lire la notice de montage ou d’installation jusqu’au bout avant de vous lancer.