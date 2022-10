Oppo A57 e A57: l’autostrada della felicità?

Oppo conferma il lancio di due nuovi smartphone entry-level. Oppo A57 e A57S arrivano in Francia a prezzi interessanti e hanno in serbo delle sorprese.

Il catalogo Oppo è ormai noto, a partire da Siri Premium Trova X Anche serie A via Non c’è. La banda A segna l’entry level e accoglie due nuove referenze: l’Oppo A57 e l’Oppo A57s. I due modelli, molto simili, si basano sul rapporto qualità-prezzo con un design elegante e una scheda tecnica molto onesta.

I punti in comune sono così numerosi, che si possono distinguere davvero solo da un colore diverso. Abbiamo il diritto di progettare con strisce piatte e artigianato 7,99 mm, per un’altezza di 163,74 mm e una larghezza di 75,03 mm. Il peso è identico (circa 187 grammi) così come i materiali scelti per la back cover (polimero) e il telaio (lega di alluminio-polimero). Sono certificati anche gli A57 e gli A57 IPX4.

Utilizzando un formato simile, possiamo aspettarci somiglianze sul lato dello schermo. Oppo conferma integrando un display LCD da 6,56 pollici che visualizza in risoluzione HD+ su entrambi i modelli.

Sotto il cofano, la somiglianza è confermata dalla presenza di un chip MediaTek Gelio G35. Un SoC octa-core fino a 2,3 GHz sfrutta il V12 e la parte grafica IMG GE8320. Una soluzione per principianti basata su 4 GB di RAM ; come tale 64 Vai a magazzino Per A57 e 128 vai Per gli A57. Qualunque cosa tu scelga, sarà possibile utilizzare lo slot microSD per espandere la capacità di archiviazione fino a 1 TB.

E per finire con un altro punto in comune, l’A57 e l’A57 hanno la stessa batteria 5000 mAh. Ciò dimostra che è compatibile con la gravidanza SuperVOOC 33W dal produttore; Abbastanza per fornire il 50% di autonomia in 30 minuti e una ricarica completa in meno di 1 ora e 15 (circa 73 minuti).

Buone e brutte sorprese

Dotati di altoparlanti stereo, i due dispositivi condividono delle somiglianze. Ci si potrebbe quasi chiedere perché Oppo offra due varianti e sul retro degli smartphone otteniamo questa risposta. A57 contiene un file Sensore principale da 13 MP (f/2.2, 26 mm, 80°), alimentato da un obiettivo monocromatico da 2 megapixel (f/2.4, 21 mm).

Al contrario, l’Oppo A57s si distingue per la sua estensione Unità principale da 50 megapixel (f/1.8, 27 mm, 77°). Quest’ultimo è accompagnato dallo stesso sensore monocromatico da 2 megapixel. Entrambi i dispositivi hanno una fotocamera frontale da 8 MP per scattare selfie e videochiamate. Tieni inoltre presente che puoi scattare fino a 1080p a 30 fps utilizzando il sensore posteriore.

Se l’A57 e l’A57 offrono una configurazione fotografica diversa, deludono sullo stesso punto: la connettività. Infatti i due terminali statunitensi di Oppo Salta il 5G E supporta solo 4G. Questa è anche una delle differenze con l’A57 che è stato rilasciato all’inizio di quest’anno in Cina. Per il resto, abbiamo il diritto di supportare wifi 5, Bluetooth 5.3 e NFC.

Prezzi e disponibilità

Oppo A57 è già disponibile Al prezzo di 199,90 €. È disponibile in due colori: verde lucido e nero stellato. Per quanto riguarda gli A57, ha diritto alla stessa versione nero stellato e alla versione celeste. È un po’ più costoso di False Twin a un prezzo di lancio 249,90 €. Oppo France ha annunciato che le promozioni arriveranno dal 21 ottobre.