Good Plan PSN Card da € 100 a € 84 (-15%): Afferra la promozione!

Un buon piano PSN card ti consente di ottenerlo 100 € Acquista su PlayStore per 84 €Inoltre, è un acquisto istantaneo. Ciò significa che riceverai il codice direttamente nella tua e-mail dopo l’acquisto. Questo è uno dei migliori consigli per ottenere istantaneamente la tua carta prepagata PlayStation Store Network in modo sicuro. Ciò rappresenta una riduzione 15% o 15 euro.

Una volta completato l’acquisto, dovrai poi inserire il codice inviato (è tutto indicato nella mail) e 100€ verranno aggiunti al tuo portafoglio virtuale. Quindi puoi utilizzare i soldi come ritieni opportuno nel PlayStation Store. Che si tratti di acquistare un gioco, un DLC o persino un abbonamento a PlayStation Plus. Abbiamo testato questo buon piano per una carta PSN da € 100, l’acquisto è andato senza problemi e abbiamo ricevuto subito il codice. Nota, puoi completare l’importo con questo Buon piano su PSN Card da €20 a €17lo sconto è un po’ meno consistente ma arriverete a 70 euro.

Stiamo aggiornando questa pagina con le migliori offerte sulle carte PSN da 100 € in questo momento. Per chi ancora non ha messo le mani sulla nuova console Sony, non dimenticare di controllare regolarmente la nostra pagina dedicata a imminente PS5. Pubblichiamo tutte le informazioni di cui hai bisogno per non perdere mai la prossima vendita e soprattutto suggerimenti e consigli per mettere le probabilità dalla tua parte.

Vale la pena fare questo buon affare su una carta PSN da € 100? Ciò ti consente di ottenere un codice come quello sul retro delle carte prepagate effettive e il processo è identico. L’unica differenza è che non avrai una carta fisica che puoi scartare dopo l’uso. Mentre riceverai facilmente un file nel tuo portafoglio virtuale 100 euro pagheranno 84 euro con questo buon piano !

Questa promozione riguarda a PSN Card per il negozio franceseQuesta carta prepagata non funzionerà in altri paesi. Puoi utilizzare immediatamente questa carta per finanziare o regalare il tuo account. Per fare un regalo non devi fare altro che inviare il codice via email o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

I cinquanta euro ottenuti possono essere utilizzati come meglio credi nel PlayStation Store, sia per il gioco completo che per un abbonamento a PS Plus o DLC.

Hai domande su questa fantastica offerta su una carta PSN da € 100? Quindi sentiti libero di usare i commenti. E se trovi altri buoni piani, sentiti libero di condividerli con la community.

