L’impossibile riconciliazione di Leticia Hallyday, Laura Smit e David Hallyday

Sabato sera, Leticia Halliday era sul set Che epoca! In France 2. In risposta a una domanda di Leah Salameh, parla delle infedeltà che hanno rovinato la vita di una coppia di Johnny e della sua ultima moglie, nonché delle relazioni che ora ha con Laura Smit e David Halliday. Relazioni tese, complicate e persino abusive, qualcuno potrebbe dire, alla luce dei colpi nel contesto della questione dell’eredità del cantante. “Penso di essere il perfetto colpevole, ma allo stesso tempo tutta la vita di Johnny è così. Bisogna saper accettare e non serbare rancore, non avere odio. È un puntoDice.

Non è il momento della riconciliazione anche se Leticia Halliday dice che lo vorrebbe. “Jpiacerebbe molto. proviamo. Un passo alla volta, andiamo avanti”. Dice. Aggiunge che il problema èL’unica persona che può sistemare le cose è Johnny. Ma è andato e non è partito prima di partire. Trovo difficile biasimarlo, ma a volte ci sono notti in cui vorrei urlare e dirgli: “Ma Johnny è tornato, torna! Risolvi i tuoi problemi! Mi hai lasciato con un sacco di roba sulle spalle.”. “

Ora, speri che il tempo alla fine appianerà le cose. Per lei ma anche per Jade e Joy, la coppia ha adottato le bambine.