Celine Dion augura “tanta salute” ai suoi fan

È consuetudine con l’avvicinarsi del 31 dicembre ricevere gli auguri dei nostri cari. In un toccante video rivolto ai suoi fan, Celine Dion si è impegnata in questo esercizio Questo sabato 24 dicembre. Nonostante il difficile anno 2022, la cantante canadese porta un messaggio di speranza.

Buon compleanno a tutti Vi auguro amore e felicità E soprattutto tanta salute”.. Questo breve videomessaggio è personalizzato Per i suoi fan, preoccupati da allora Il recente annuncio dei suoi problemi di salute. In inglese e francese preferisce la speranza alla disperazione e il sorriso alle lacrime. “Ti amo, a presto”, dice, finalizzando i suoi voti.

L’8 dicembre la star mondiale si era già espressa sui social Per annunciare emotivamente che ha la sindrome dell’uomo rigidoE il Una malattia molto rara di origine neurologica. “Ho avuto problemi di salute per molto tempo ed è difficile per me affrontarli”, ha detto Quebecer dal suo account Instagram.

A causa degli spasmi muscolari causati dalla malattia, ha rivelato che la stava affrontando Difficoltà a muoversi e cantare. Di conseguenza, ha dovuto annullare o posticipare parte di il suo giro del mondo prevista per il 2023 e il 2024, cosa che lo ha “profondamente addolorato”.

“È una battaglia in corso.” Appassionati di traduttori Il mio cuore sopravviverà Gli auguro di cuore una pronta guarigione nei commenti a questo post. Cantare è quello che ho fatto per tutta la mia vita E non poterlo più fare, è semplicemente inimmaginabile”, ha detto. Di fronte all’ansia dei suoi fan, Celine Dion vuole rassicurarli augurando loro “tanta salute” per l’anno a venire.

La redazione consiglia

Le notizie dalla redazione di RTL nella tua casella di posta. READ Equazione matematica per raggiungere il buon umore al lavoro Grazie al tuo account RTL, iscriviti alla newsletter RTL per seguire quotidianamente tutte le novità