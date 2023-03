“Cavolo bianco” e “marcia forzata”… La stampa francese non è dispiaciuta per Emmanuel Macron dopo la sua apparizione in televisione

ILIl presidente della Repubblica ha sottolineato che la tanto contestata riforma delle pensioni deve essere attuata “entro la fine dell’anno”. Quasi in silenzio da gennaio su questo progetto rivoluzionario per il suo secondo mandato, Emmanuel Macron ha chiesto ancora una volta una riforma “necessaria” che non guidi “per divertimento”, in un’intervista di 35 minuti, trasmessa in televisione. “Se oggi devi sostenere l’impopolarità, io la sosterrò”.

“Come previsto, Emmanuel Macron ha dipinto un vuoto”, titolo Le Figaro . Per quanto riguarda il suo editorialista Yves Terard, non dobbiamo aspettarci troppo dalla sua attesissima intervista su TF1 e France 2. “Il presidente era uguale a se stesso. Non con le spalle al muro, ma dritto nei suoi stivali”.

Stéphane Vernay, vice caporedattore Francia occidentale Il titolo: “Nessun cambiamento, nessun ritiro… Il presidente entra sul ring in ritardo. Per quanto riguarda il quotidiano, il discorso di Emmanuel Macron non ha convinto né le parti sociali né l’opposizione.

Macron “in marcia obbligatoria” a lancio . Durante l’intervento del presidente dopo che il suo governo ha approvato l’Assemblea nazionale, ha “versato olio sulla mobilitazione più di quanto abbia cercato di calmare la rabbia della strada”. “La sua maggioranza ora è più relativa che mai. Macron rischia di scottarsi”.

Versare umanità , il presidente francese in “flagrante negazione della realtà”. Sapeva solo opporsi “basta disprezzo alla rabbia che scuoteva il Paese durante le sue apparizioni televisive”.

Da parte loro, i giornalisti di A mond Evocando Macron “direttamente nei suoi panni, nonostante i forti disaccordi”. E nonostante la rabbia inestinguibile della piazza, “nulla sembra in grado di interrompere il filo del quinquennio”.