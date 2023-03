La Cpi respinge le “minacce” di Vladimir Putin, preso di mira da un mandato d’arresto

Lunedì, la Russia ha annunciato l’apertura di un’indagine penale contro il pubblico ministero e tre giudici della Corte penale internazionale, dopo che questa corte ha emesso un mandato di cattura contro il presidente russo e il suo commissario per i diritti dell’infanzia, Maria Lvova Belova.

La presidenza dell’Assemblea degli Stati parti, dei 123 Stati membri della CPI, ha affermato che ci sono state “minacce” contro il tribunale e “sono state annunciate azioni contro il pubblico ministero e i giudici coinvolti nell’emissione di mandati di arresto nella situazione in Ucraina”.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, il secondo in comando del Consiglio di sicurezza russo abituato a dichiarazioni sensazionalistiche, secondo i media olandesi lo stesso giorno ha consigliato ai giudici della Corte penale internazionale su Telegram di “guardare attentamente il cielo”, riferendosi al capacità dell’attaccante russo.

In una dichiarazione, il legislatore della Corte penale internazionale ha deplorato “i tentativi di ostacolare gli sforzi internazionali per garantire la responsabilità per atti proibiti dal diritto internazionale pubblico”.