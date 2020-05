CavaYOUall: “C’è tempo fino a domenica per poter fare una donazione”

Grazie alla raccolta si riusciranno a produrre 400 mascherine per gli operatori sanitari

Macass, Medaarch, Legambiente Cava, con l’ausilio produttivo dell’azienda Tremil hanno lanciato da circa un mese l’iniziativa benefica #CavaYOUall. Il ricavato della raccolta servirà per la produzione di visiere di protezione da distribuire gratuitamente agli operatori sanitari.

La cifra da raggiungere è di 1000 euro

La cifra è stata quasi raggiunta, ma manca un altro piccolo tassello per completarla. C’è tempo ancora fino a domenica per poter donare, attraverso la piattoforma GoFundMe. Ne abbiamo parlato con Pierluigi Di Florio, Vice Presidente dell’Associazione Macass e Cristian Milione, in rappresentanza dell’azienda Tremil.