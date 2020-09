La lunga notte dei cavesi. Dopo l’allerta meteo, l’esplosione a Passiano. Coinvolte tre auto

Cava de’ Tirreni. Tanta paura e tre auto incendiate. E’ il triste esito della nottata dei cittadini di via Leopoldo Siani a Passiano.

Un forte boato ha scosso i residenti della frazione, in una notte già tesa a causa del maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Città metelliana. Le fiamme hanno coinvolto tre auto parcheggiate nei pressi dei palazzi.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e gli agenti di Polizia per i rilievi del caso, per cercare di risalire alle cause dell’incendio.

Seguono aggiornamenti.