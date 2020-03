Cava de’ Tirreni. Nel consueto aggiornamento ai cittadini, il sindaco Vincenzo Servalli ha confermato quello che si temeva da tempo. In attesa dell’esito di altri tamponi, era probabile che ce ne fossero altri positivi. Così il Primo Cittadino ha annunciato poco fa che: “All’esito di cinque tamponi, uno è positivo. Sale a 20 il bilancio della nostra Città ad oggi. Tra questi, però, da ricordare l’anziano 83enne che non ce l’ha fatta e un nostro concittadino guarito”.

Intanto, questa mattina, il Sindaco ha partecipato alla cerimonia per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Anche Cava de’ Tirreni, infatti, come tutti i Comuni italiani ha aderito all’iniziativa di lutto nazionale promossa dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Alle 12.00, il sindaco, il vice sindaco Armando Lamberti e l’Assessore Nunzio Senatore, si sono recati presso il Monumento ai Caduti in piazza Abbro per osservare il minuto di silenzio, mentre le bandiere sul Palazzo di Città e davanti il monumento sono state poste a mezz’asta in segno di lutto.