Cava de’ Tirreni: incendio a Corpo di Cava, muore 70enne

Incendio a Cava. Si chiamava Vincenzo Palmieri l’uomo ritrovato morto presso la frazione Corpo di Cava

Cava de’ Tirreni. Nel tardo pomeriggio di ieri l’uomo, 71 anni, residente nel comune metelliano, è stato ritrovato privo di vita da un parente, nei pressi di un costone di una rupe, alle pendici del Monte Crocella, attirato da una colonna di fumo proveniente dalla zona.

Giunto sul posto, la tragica scoperta del corpo senza vita dell’anziano.

Intorno a lui delle sterpaglie incendiate e il suo corpo presentava evidenti tracce di bruciature. L’anziano sarebbe stato travolto dalle fiamme scaturite da un incendio provocato da cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. I militari dell’Arma sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire l’eventuale coinvolgimento di altre persone.



La salma del 71enne si trova presso il cimitero locale, in attesa che sia disposta l’autopsia dalla quale si potranno ottenere maggiori elementi per risalire alle reali cause che hanno portato alla morte del Palmieri.

L’uomo era molto conosciuto e benvoluto nella frazione e la comunità si è stretta intorno alla famiglia.