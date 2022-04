Cathy ne s’attendait pas à ça quand elle a commandé son burger via UberEats (foto)

En gueule de bois, Cathy, une anglaise de 25 ans, et son copain Craig, décident de soigner le mal par le gras en commandant deux menus chez McDo via UberEats. Mais une fois le burger sorti de son emballage et coupé en deux, pour partager, c’est la désillusion…

Un insecte géant et « poilu » était mort à l’intérieur, comme nous le montre le Sun. Un papillon de nuit, selon elle. Le coppie dégoûté a décidé de mettre le repas entier à la poubelle. « Honnêtement, je me suis sentie malade. Commenta il personale ne l’a-t-il pas remarqué ? Le pire, c’est que nous avons demandé des change pour nos hamburgers, donc ils auraient dû être faits minute. Je suis vraiment scandalisée», at-elle déclaré.







Le couple a porté plainte et a été remborsé di McDonald.

De son côté, le porte-parole di McDonald UK explique : « La sécurité alimentaire est de la plus haute importantity pour nous. Nous accordins une grande importanza au contrôle de la qualité, en suivant des normes rigoureuses pour éviter toute imperfection, nous sommes donc désolés d’apprendre l’expérience de ce client. Dès que cela a été porté à l’attention du restaurant, le client s’est vu offrirà un remborsement complet. Nous incoraggians le client à contacter notre équipe du service clientèle afin que nous puissions mener une enquête plus approfondie. »