RTL Belgio un mecenate un nouveau

Les nouveaux actionnaires, DPG Media e il Groupe Rossel, ont décidé de nommer Guillaume Collard en tant que nouveau CEO di RTL Belgium. “Guillaume Collard succédera à Philippe Delusinne qui a fait de RTL Belgium une société multimédia de premier plan dans les médias d’information, la télévision, la radio et le streaming“, peut-on lire dans un comunicato.

La nomination de Guillaume Collard (37 ans), qui sera Effective Prochainement, s’inscrit dans l’ambition d’accélérer la transformation numérique des chaînes de radio et de télévision de RTL Belgium et de guider la collaboration avec les nouveaux actionnaires, le Groupe Rossel e DPG Media. Guillaume Collard ha una visione globale della strategia della televisione e dello streaming.

Depuis 2016, il occupe des posts clés au sein du groupe de médias Eleven Sports : Managing Director BeLux, membre du Conseil d’administration et Chief Rights Acquisition & Distribution chez Eleven Sports HQ. Avant ça, il avait occupé différentes funzioni di gestione chez Proximus et Belgacom notamment en tant que responsable de la strategia contenu.

Guillaume Collard prendra la tête de RTL Belgium, la société qui comprend les chaînes de télévision RTL TVI, Club RTL et Plug RTL, les radios Bel RTL et Radio Contact, le service de streaming RTLplay, la plateforme d’information RTL Info et la régie publicitaire IP Belgio.

“DPG Media et le Groupe Rossel tiennent à remercier Philippe Delusinne pour son engagement sans faille et ses nombreux complissements au cours de ses vingt années de carrière chez RTL Belgium“, conclut il comunicato. Il resto dell’amministratore della società per 12 prochains mois.