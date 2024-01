Catherine Vautrin, Il lavoro è anche salute e liberazione

Martedì, Catherine Vautrin Benvenuto su X (precedentemente Twitter) Gabriel Attal ha posto Matignon come simbolo “Superare” E il'“Audace”, Desiderando “pieno successo” Al giovane Primo Ministro. Duecentoquarantasei mi piace. Giovedì è entrata al governo, succedendo a Olivier Dussopt, all'interno del Ministero del Lavoro, di cui era Ministro del Lavoro “piena occupazione”La promessa elettorale di Macroni. Ma dove appare la sanità che perde il suo pieno servizio? La crisi sanitaria del Covid-19 sembra certamente lontana oggi, ma i problemi strutturali degli ospedali pubblici, i deserti medici e la carenza di farmaci non sono questioni secondarie.

Un premio di consolazione in ritardo? Nel maggio 2022, Catherine Vautrin, a capo della grande comunità urbana di Reims, è stata per alcune ore il presunto primo ministro del paese. Appena rieletto, Emmanuel Macron ha scelto questo ex deputato dell’UMP della Marna (2007-2017) per guidare il suo nuovo governo. Il capo dello Stato era così sicuro della sua scelta che, come trasferimento ufficioso dei poteri, fu organizzato un incontro con Jean Castex, residente a Matignon. Catherine Vautrin si è presentata alla sua prima apparizione 20 ore. “Ecco, state pensando di formare un governo con il presidente della Repubblica. Avete cambiato la scala”. Raku