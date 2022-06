La ‘superluna fragola’ visibile nel cielo stasera: come la guardi?

Un fenomeno estremamente raro si verifica nel cielo sopra le nostre teste. Da questo martedì, 14 giugno, fino al 27 giugno, tutti i pianeti del sistema solare saranno visibili nel cielo. Venere, Marte, Giove e Saturno si vedranno ad occhio nudo, mentre per vedere Mercurio, Urano e Nettuno sarà necessario un binocolo. I sette pianeti formeranno una linea osservabile con la Luna alla fine della notte per le prossime due settimane. Il 22 giugno sarà intorno alle 4 del mattino il picco di questo fenomeno, perché i pianeti e la luna saranno il più vicino possibile in quel giorno. Non perdere l’occasione, perché solo nell’anno 2124 accadrà di nuovo …

Questa rara apparizione sarà accompagnata da una Super Luna, in questo momento “la luna piena coincide con il momento in cui la Luna si avvicina alla Terra nella sua orbita ellittica, un punto chiamato punto del perielio”, spiega la NASA. La Terra sarà allineata con il Sole e la Luna. Quest’ultimo ci apparirà il 14% più grande rispetto a una normale luna piena e il 30% più luminoso. In questo caso viene anche chiamata Strawberry Super Moon, semplicemente perché si presenta quando le fragole sono pronte per la raccolta.

Per vedere questa super luna dal Belgio, dovrai aspettare fino al tramonto di martedì. Il modo migliore per sfruttare appieno questo fenomeno è trovarsi in un luogo buio. Le condizioni dovrebbero essere perfette questa sera per godersi la luna, poiché il cielo dovrebbe essere sereno.