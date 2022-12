Il figlio di Tina Turner muore: “Ha combattuto per la sua vita per tre settimane” | Le persone

Tina Turner ha espresso il suo profondo dolore per la morte di suo figlio, Ronnie, scomparso giovedì all’età di 62 anni a Encino, in California. La cantante americana ha postato su Instagram una foto in bianco e nero di se stessa che chiude gli occhi e guarda in basso. “Ronnie, ho lasciato questo mondo troppo presto”, ha sottotitolato la foto il cantante. “Nel lutto, chiudo gli occhi e penso a te, mio ​​amato figlio.”