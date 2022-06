Carrefour, Delhaize, Colruyt, anche UberEats e Deliveroo: ecco un ottimo confronto delle gare consegnate a casa tua

Alcuni hanno scoperto il servizio durante il primo periodo di confinamento e hanno visto la consegna a domicilio come un modo per evitare le file interminabili davanti ai supermercati. Ma il servizio è in circolazione da più tempo e sta ancora guadagnando più follower. Coluryt, che è stato in secondo piano per molto tempo, ha lanciato questa settimana la sua offerta, che alcuni utenti hanno ritenuto piuttosto costosa.

Quindi, la consegna della spesa è davvero un lusso? Una breve panoramica delle varie offerte del mercato.

Carrefour Drive

Come funziona ? Fai i tuoi acquisti direttamente sul sito o tramite l’app Carrefour. Non devi fare altro che scegliere una fascia oraria per la consegna, tutti i giorni tranne la domenica, dalle 9:00 alle 19:00. Il personale Carrefour è responsabile della preparazione e della consegna del tuo ordine.

Il cui, di chi ? Il servizio è disponibile quasi ovunque in Belgio.

Quanti prodotti? 15.000 referenza

Quanto costa ? 9,50 euro per un ordine. Gratuito se il carrello supera i 150€.

Delhaize consegna

Come funziona ? Fai i tuoi acquisti direttamente sul sito o tramite l’app Delhaize. Puoi farti consegnare la spesa a casa, dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 21:00. Il personale Carrefour è responsabile della preparazione e della consegna del tuo ordine.

Il cui, di chi ? Disponibile quasi ovunque in Belgio.

Quanti prodotti? 15.000 referenza

Quanto costa ? Tra 5,95€ e 9,95€ a seconda dei giorni e delle fasce orarie. Gratis se acquisti i prodotti della settimana. Delhaize ha anche lanciato l’opzione Delhaize Delivery +, che consente di ottenere consegne illimitate, a partire da 10 euro al mese.

Inoltre, questo servizio ti garantisce il tuo periodo di tempo preferito e riceverai anche prodotti gratuiti. Ordine minimo: 60 euro.

Raccogli e vai

Come funziona ? Fai i tuoi acquisti online e il personale prepara il tuo ordine dal centro di distribuzione a Londerzeel. Puoi quindi scegliere l’opzione di consegna, da parte del personale del brand o da un privato che vive vicino a te che si occuperà di restituirti i tuoi acquisti. La consegna è possibile dal lunedì al sabato,

Il cui, di chi ? Il servizio di consegna da parte del personale Colruyt è attualmente disponibile solo a Bruxelles e ad Anversa. Il sistema Drivers, che include le persone che vivono nell’area di consegna, è disponibile a Halle, Bruges, Gent, Hasselt, Liegi, Roeselare, Wavre, Antwerp, Louvain e Namur.

Quanto costa ? La preparazione dell’ordine costa 5,95 euro e la consegna costa 7 euro per un totale di 12,95 euro. Ordine minimo: 100 euro. Colruyt, come altri distributori, annuncia che verranno intraprese azioni per offrire la consegna con l’acquisto di determinati prodotti. Al momento dell’acquisto di alcuni prodotti viene offerta una tassa di preparazione.

Super veloce ma tutt’altro che redditizio

Hai bisogno di generi alimentari entro un’ora? La concorrenza infuria e il caos sta seminando il caos.

Il fast food è in forte aumento, ma al momento non è un modello redditizio. Anche Gorillas ha appena chiuso le sue filiali belghe, tuttavia ha ripreso alcuni servizi assicurandosi che gli ordini eFamrz vengano consegnati a Bruxelles prima di estendere presto il suo servizio ad Anversa. Il gorilla sta vivendo una vera crescita, ma sta lottando per raggiungere il pareggio. L’azienda tedesca si concentrerà ora sui mercati in cui la crescita offre il potenziale per diventare un giorno un attore importante e redditizio. DingDong, attiva a Ixelles, offre un servizio simile, garantendo la consegna in soli 10-15 minuti. Ma il servizio è ancora limitato ad alcune regioni. Anche Deliveroo e UberEats si sono precipitati sul mercato per garantire la loro redditività. Carrefour, tramite ShipTo, offre anche la consegna in meno di 90 minuti.

Uber mangia

© FLEMAL JEAN-LUC

Come funziona ? Da diversi mesi UberEats non si accontenta di servire i pasti al ristorante. Nella sua sezione di alimentari ci sono molti negozi (Carrefour Express, negozi di alimentari, negozi notturni, ecc.) Per quanto riguarda l’ordinazione di un pasto, tutto ciò che devi fare è scegliere un negozio in-app e fare acquisti lì. La consegna viene solitamente effettuata entro 15-30 minuti.

Il cui, di chi ? La consegna è disponibile ovunque sia disponibile UberEats.

Quanto costa ? Lo scopo del servizio è quello di risolvere gli acquisti e viene pagata una fattura per un importo di € 4,99.

Deliveroo

Come funziona ? Come UberEats, Deliveroo ha aggiunto una scheda Shopping alla sua app. Basta fare clic su di esso per vedere le aziende vicine che offrono la consegna dei loro prodotti. Ha praticamente la stessa offerta del suo concorrente, ovvero supermercati locali, negozi di alimentari e negozi notturni.

Il cui, di chi ? Deliveroo e Uber lavorano con il personale addetto alle consegne, spesso in bicicletta, e sono serviti entro un raggio limitato, dove si trova il loro servizio.

Quanto costa ? Proprio come farsi consegnare la pizza o qualsiasi altro piatto, la consegna costa 4,99€. Alcune aziende impongono un ordine minimo.

spedire a

Come funziona ? Lanciato nel 2018 da Carrefour, Ship To lavora con i propri corrieri, che fanno la tua spesa e te la fanno consegnare, il tutto in meno di 90 minuti. Per ordinare, è sufficiente accedere all’app ShipTo e selezionare un negozio situato entro un raggio di +/- 4 km. Quindi acquista e ordina. Se il prodotto è mancante, l’acquirente ti contatterà per vedere se desideri una sostituzione.

Il cui, di chi ? Il servizio è attualmente offerto a Gand, Bruxelles, Liegi e Anversa.

Quanto costa ? Il grande vantaggio è approfittare degli stessi prezzi che si trovano in negozio. Non ci sono costi per la preparazione dell’ordine e la consegna costa 5 euro. Fino alla fine dell’anno la consegna è gratuita per tutti gli ordini di almeno 75€. Ship To lavora anche con Rob, alle stesse condizioni, ma con un ordine minimo di 130€ per usufruire della consegna gratuita.

Frechte

Come funziona ? Nata 7 anni fa in Francia, Frichti adotta un modello simile ai giganti Deliveroo e UberEats, ma si concentra sulla consegna di prodotti freschi, locali, locali e da asporto. Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 dalle 9:00 alle 22:00. Per ordinare, devi passare attraverso l’applicazione (o il sito web). C’è un’offerta di pasti e prodotti tipici dei supermercati, ma con un numero di referenze a volte molto limitato. Durante il test, gli amanti del manzo hanno potuto scegliere tra un controfiletto… o niente. Per il maiale, era dotato di salsiccia o di maiale stirato. Poi un po’ limitato.

Il cui, di chi ? L’offerta è ancora limitata ad alcuni comuni di Bruxelles e anche Frichti fa molto affidamento sulla consegna aziendale.

Quanto costa ? A parte il fatto che i prodotti sono piuttosto costosi, i costi di consegna variano da 1,50 € a 3,99 € come opzione più veloce in 20 minuti.