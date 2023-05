Caroline Margeridon lascia la sua vita nel suo castello a causa dell’infedeltà

Prima di diventare il famoso antiquario Affaire Conclue che conosciamo oggi, Caroline Margeridon ha attraversato molte prove. In particolare, aveva una relazione con il fantino Gerald Moss, che è anche il padre dei suoi due figli. E poi, in occasione di un’intervista che ho fatto con i colleghi del Gala del 4 maggio, è tornata sulle infedeltà di quest’ultimo. Se all’inizio non sospettava nulla, la bella bionda alla fine ha scoperto che usciva con altre donne alle sue spalle. Il che ha spinto il grande amico di Sophie Davant a rilevare la sua attività e lasciarlo definitivamente. Ricorda ancora questo momento doloroso come se fosse ieri. Ho lasciato loro padre quando Victoire aveva 9 mesi..

Una decisione radicale che ha cambiato tutto nella sua vita

Per Caroline Margeridon, niente poteva fermarla perché era gravemente ferita. Né nasconde quanto fosse delusa dal comportamento del suo compagno in quel momento. Non le mancava però nulla dal punto di vista fisico. Durante la notte ho preso i miei figli sotto le braccia e ho rinunciato alla mia vita nel mio castello di Chantilly, 40 dipendenti e 12 macchine – non esagero – perché mi tradiva. Lei ricorda. Ad ogni modo, questo non le ha impedito di portare a termine la sua decisione. Doveva solo riprendersi dopo tutto il dolore che provava.

Andare avanti dopo questo trauma non è stato facile Carolina Margeridon. Tuttavia, se l’è presa su di sé mentre racconta ancora in dettaglio: “Sì, all’inizio ho pianto. Guardando la mia vita andare in pezzi. Quando sono atterrato a Parigi quella sera, non avevo nemmeno un letto tutto per me. I miei figli dormivano sui materassi. Ma mi sono ripreso molto velocemente. Non volevo per mostrare la mia temporanea debolezza o renderli ansiosi.”. Tanto più che la provvidenza di Dio l’ha aiutata molto in quello che stava attraversando. Una coppia filippina che lavorava per il padre dei suoi figli ha suonato alla sua porta quella stessa notte e si è offerta di lavorare con lei. Tuttavia, non aveva abbastanza per pagarlo.