“Due querce sulla terrazza”: la “risibile” incoronazione di Carlo III e Camilla di Roslyn Bachelot

Roslyn Bachelot non ha apprezzato la cerimonia di incoronazione di Carlo III e Camilla sabato 6 maggio a Londra, e l’ex ministro della Cultura francese lo ha annunciato il giorno successivo sul set di BFMTV.

Ispirata da questa strana cerimonia, secondo lei, Roslyn Bachelot ha distribuito ai vari partecipanti il ​​”Windsor of Irony”. primo prezzo? Il re Carlo III a causa del suo “aspetto oltraggioso, dei suoi abiti da cerimonia e, fortunatamente, delle sue orecchie che permettevano alla corona di adattarsi più o meno correttamente. Ammise lo stesso che sembrava impossibile”.

Abituato alle escrezioni sulfuree (come nel cinema francese o anche sui nostri ministri belgi), l’autore di 682 Days – Le bal des hypocrites non si è fermato su quel bel binario consegnando il premio per “Costume e Accessori” alla coppia reale per il loro “indescrivibile scena del balcone.” “. “Senti, di solito i cornuti sono quelli sotto il portico, ci sono due pazzi. […] Infatti non si possono dire cornuti al balcone perché sono loro che hanno tradito i loro mariti…”

e infine sul costume di Letizia di Spagna, che “ha tolto il paralume dal salotto per acconciarsi i capelli”. O quello della principessa Anna e della sua “piuma sul cappello, posizionata molto abilmente in modo da non vedere il principe Harry che era direttamente dietro di lei. L’ironico Windsor quindi è un importante Windsor collegiale”.