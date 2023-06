Grande amica di Guillaume Bats, Laura Laune reagisce alla morte di un comico francese

L’umorista francese Guillaume Bats è morto giovedì scorso all’età di 36 anni, ed era molto vicino alla belga Laura Laun. In silenzio dal triste annuncio della scomparsa dell’amica, ha parlato domenica sera via Instagram. “Le emozioni stanno correndo, quindi è stato difficile per me parlare da giovedìHa scritto, rivelando ritratti con Guillaume Bats e una piccola poesia indirizzata al suo amico, un omaggio a “Il trio magico“Che hanno formato, lei e le nuvole e una certa persona del Nilo”,Amici per sempre“.

“Quattro anni fa, in un momento di dubbio, Guillaume mi disse: “Fallo per me”. Queste parole risuonano oggi più che mai. Quando la forza non c’è, è l’amore che ti permette di andare avanticontinua Laura Laune, che spesso realizza video e sketch con il giovane comico, oltre che con Arnaud Tsamère e Jérémy Ferrari in particolare. “Grazie per tutti questi momenti”, “Senza senso”, “Il re dell’autoironia”: le reazioni delle tante star alla morte di Guillaume Bats Fu quest’ultimo a scoprire il corpo senza vita di Guillaume Bats. “Doveva tenere una conferenza stampa ieri alle 19:30. Non si è presentato e non ha risposto alle nostre chiamate. Sono andato a casa sua e l’ho trovato morto nel suo letto, probabilmente nel sonno, ma i medici non l’hanno ancora confermato.Spiegato da Jeremy Ferrari.