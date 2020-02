Carnevale Nocerino 2020: countdown agli sgoccioli

Carnevale Nocerino 2020, al via il conto alla rovescia per la nuova edizione. Le due Nocera si preparano all’evento.

La macchina organizzativa del Carnevale Nocerino 2020 scalda i motori per la nuova edizione dell’evento. Ancora una volta, le due Nocera si uniscono per dare vita al grande show con carri allegorici, danza e spettacoli.

Le anteprime del Carnevale Nocerino 2020

L’edizione di quest’anno vedrà ben due gustosi “antipasti”, in programma domenica 9 e sabato 15 febbraio.

Il primo appuntamento è fissato per domenica prossima, dalle 10 alle 13 presso la corte interna di Palazzo di Città a Nocera Inferiore. Sarà illustrato il programma dell’evento e saranno allestiti stand per le varie attività collegate al Carnevale Nocerino:

laboratorio della cartapesta

area dance

area balloon-art

stand truccabimbi

mostra fotografica sulle precedenti edizioni del Carnevale Nocerino

L’anteprima sarà interamente replicata sabato 15 febbraio, con appuntamento fissato dalle 17 alle 20 nei saloni del Centro Polivalente di via Vincenzo Russo a Nocera Superiore.

La marcia di avvicinamento

Domenica 16 febbraio ci sarà la prima sfilata di carri allegorici, con partenza alle 11 da via Fucilari, nella zona antistante le due aree parcheggio. I carri saranno poi ufficialmente presentati all’arrivo in piazza Diaz. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 17 inizieranno le feste organizzate nei singoli quartieri che hanno aderito all’evento.

Carri ancora protagonisti nel pomeriggio di sabato 22 febbraio. Da piazza San Mauro il grande corteo partirà alla volta di Nocera Superiore, con la solita carica di musica, coriandoli e danza.

La marcia di avvicinamento al giorno clou proseguirà domenica 23 febbraio. Alle 10 partirà una nuova sfilata dall’area del Consorzio di Bonifica, al confine tra Nocera Inferiore e Pagani. Qui è in programma anche il gemellaggio con il Carnevale Sanmarzanese, prima del nuovo corteo con arrivo in piazza Diaz.

Domenica pomeriggio, alle 16.30, i carri partiranno ancora una volta dal Consorzio di Bonifica in direzione San Marzano sul Sarno.

La sfilata del Martedì Grasso

Il lunedì servirà per ricaricare le batterie prima del gran finale, previsto per il 25 febbraio, Martedì Grasso: alle 16.30 il lungo corteo di carri allegorici partirà da piazza San Mauro per raggiungere via Garibaldi e piazza Diaz, dove stazioneranno per la grande festa dedicata a grandi e piccini.

La storia del Carnevale Nocerino

L’evento è nato 16 anni fa, grazie all’iniziativa di Francesco Cerrato, presidente del comitato di quartiere Sant’Anna di Fiano. Furono i componenti dell’associazione a ideare, costruire e far sfilare per le strade di Nocera Inferiore il primo carro allegorico, dedicato a Pulcinella e a Totò.

L’iniziativa è stata portata avanti dal solo comitato Sant’Anna per diversi anni, ma la caparbietà del presidente Cerrato ha ottenuto col tempo i riscontri sperati.

Nel 2013 si è unita infatti l’associazione Uniti per Fosso Imperatore, che ha creato un secondo carro; poi l’evento è gradualmente cresciuto, con l’ingresso di Gruppo Fantastic, Quartiere delle Tradizioni, Onlus Il Laghetto, Gruppo New Generation, Amici di Cicalesi e Associazione Montevescovado, quest’ultima all’esordio nell’edizione 2020.