La Caritas diocesana di Amalfi – Cava de’ Tirreni, in questo periodo di emergenza per il Covid – 19, continua ad essere concretamente vicino a chi ha difficoltà economiche.

“In questi giorni di blocco generale per il contenimento dell’epidemia – fa sapere Don Francesco Della Monica, Direttore della Caritas Diocesi Amalfi – Cava – purtroppo, si sono triplicate le richieste. Molti nuclei familiari e singoli del nostro territorio di Amalfi – Cava ci chiedono aiuti alimentari e sostegno per le utenze”.

Il blocco per l’emergenza #COVID19 (Coronavirus) ha fatto aumentare vorticosamente le richieste di aiuto da parte dei nuclei più fragili del nostro territorio. In questa settimana tante sono state le richieste pervenute al nostro Centro Servizi di Cava de’ Tirreni.

Per far fronte all’emergenza la Caritas ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma online GofundMe per cercare di sostenere chi in questi momenti, vive con ancor maggiore affanno la propria quotidianità.

“La raccolta – spiega Don Francesco – è finalizzata a raccogliere altri fondi per incrementare le risorse che la nostra Chiesa diocesana ha già messo in campo e poter aiutare ancora più persone con l’acquisto di beni ed alimenti. Con un piccolo contributo puoi sostenere la Solidarietà”.