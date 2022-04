Carica senza fili gratis, super promo per l’iPhone 12 e forfait Orange

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voci ce que vous avez raté: le charge sans fil Samsung è gratuito, Amazon propone di decomprimere iPhone 12 + AirPods Pro a un prezzo super e le forfait Orange 70 Go est à moins de 10 euros par mois.

Il Samsung Pad è un chargeur sans fil que vous pouvez obtenir gratuitoment aujourd’hui

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un chargeur à induction compatibile avec vos différents appareils sans fil, nous vous avons aujourd’hui trouvé l’offre la plus économique qui puisse esister en ce moment. Il s’agit du Samsung Pad et il est tout simplement gratuit gratuit à cette offre.

Qu’est-ce que il Samsung Pad?

Un chargeur sans fil secret

Compatibile con i capi Qi

Et une charge qui peut atteindre jusqu’à 9 W

Au lieu de 39,99 euro habituellement, il Samsung Pad (coloris noir) est aujourd’hui affiché à seulement 19,99 euro sul sito de la Fnac et Darty, mais grace à une ODR valido jusqu’au 30 giugno 2022ce chargeur sans fil revient a 0 euro après avoir reçu le remboursement.

In questo momento, Amazon vende iPhone 12 + AirPods Pro a un super prezzo

Si vous voulez passer d’Android à Apple o tout simplement upgrader vos anciens équipements de la firme de Cupertino, nous avons le bon plan qu’il vous faut. L’iPhone 12, smartphone haut de gamme de 2020, e gli AirPods Pro, écouteurs sans fil à réduction de bruit active, sont actuellement vendus ensemble dans un pack qui vous fait economiser près de 340 euro.

Que proporre ce pack Apple?

Un iPhone 12 de 64 Go en coloris rouge

Des AirPods Pro à réduction de bruit attivo

L’accès à l’écosystème Apple sans payer le prix fort

Sul sito ufficiale, l’iPhone 12 viene venduto a 809 euro e gli AirPods Pro a 279 euro, quindi un totale di 1 088 euro. Mais aujourd’hui, Amazon propone ces deux produits à seulement 749 euro.

Custodia arancione le prix de son forfait 4G de 70 Go : seulement 9,99 €/mois

L’arrivo dell’un forfait mobile senza impegno et à pas cher chez Orange, c’est toujours un petit évènement. Cette fois-ci, l’opérateur profite de l’arrivée des beaux-jours per il figlio del proponente forfait de 70 Go à moins de 10 euros par mois pendant un an grazia a un codice promo de circonstance.

Le forfait Orange en détail

Appelli, SMS/MMS illimitati avec 70 Go de 4G

Valables en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Pas d’engagement et un prix fixe la première année

Le forfait Orange de 70 Go est actuellement disponibile a seulement 9,99 euro par mois en utilisant le code promo « SOLEIL2022 » avant de procéder au paiement de votre commande. Le prix passe ensuite a 29,99 euro par mois après un an. Cette offre est valable jusqu’au 1er juin 2022.

Forfait Mobile B&You – 100 Go 3 ore Appels illimités SMS/MMS illimitati 100 Vai ROSSO Forfait 4G – 100 Go 3 ore Appels illimités SMS/MMS illimitati 100 Vai SFR Forfait Mobile 4G – 80 Go READ Saluta Voltorb di Hisui in Pokémon Legends: Arceus Appels illimités SMS/MMS illimitati 80 Vai Tous les forfaits mobile



