Web : ce qui va changer pour les internautes en mai

Un WhatsApp à la belge

Lors d’un entretien accordé à La LiberaFrank Robben, informaticien, juriste, fonctionnaire et orateur belge, s’est confié sur la conception d’une nuova applicazione. Simile a WhatsApp, celle-ci espère promouvoir une meilleure communication de crisi.

En clair, elle permettra au secteur public des organismes de sécurité sociale d’envoyer des message et de communiquer avec les citoyens belges. Les citoyens belges qui auront téléchargé l’application recevront des message d’utilité publique, “en lien avec la santé, les risques d’inondations ou des crisis comme l’Ucraina“, illustrazione Frank Robben.

L’application devrait être lancee d’ici deux semaines.

Du nouveau su Google Maps

Google Maps va dall’inizio alla fine a indicare il prezzo dei viaggi per gli spostamenti. Le groupe compte aussi ajouter des informations sur les feux de circolazione, les panneaux d’arrêt, les contours des bâtiments et les zones d’intérêt de l’itinéraire.

Cette fonctionnalité sera initialement disponibile in India, aux États-Unis, au Japon et en Indonésie. Elle offre informazioni su 2.000 rotte ponctuées de péages. Selon l’agenda, ces cartes améliorées cominciano e tre déployées dans les prochaines semaines su Android, Android Auto, iOS e la logica CarPlay d’Apple.

Des matchs de foot disponibles gratuitement

Avec FIFA+, la FIFA si unisce al mercato dello streaming. Grands ou petits championnats, fin 2022, ci sono 40.000 partite, non 29.000 di calcio maschile e 11.000 di calcio femminile, qui sono state diffuse direttamente avec des statistiques ultra détaillées. Per il momento, i programmi nuovi sono disponibili su iPhone, su iPad e su dispositivi Android. Dont un centré sur les académies du football. La stagione 1 è un tournée di Neerpede, à savoir, il centro di formazione dell’RSC Anderlecht.

De même, la plateform propone una proposta di documenti, di documenti, di talk-show e di corte-métraages inedits.

Il servizio point fort du nouveau ? Son contenu est disponibile gratuitamente dans son intégralité, et sans avoir à créer un compte. De leur côté, les comptes FIFA sono compatibili con FIFA+. Il progetto è frutto della collaborazione di 100 associazioni membri della FIFA, emette 6 confederazioni (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC).

Du nouveau dans le condizioni Google Pay

A partire dal 17 maggio 2022, Google va apporter determinate modifiche alle condizioni d’uso supplementari di Google Pay/Google Payments in Belgio. Il s’agit surtout de chiarimenti delle condizioni et d’affichage de nouvelles informazioni.

Per esempio, la façon dont un utilisateur peut mettre un terme aux services de paiement est désormais plus claire. Aussi, le lien tra le condizioni d’uso supplementari di Google Pay/Google Payments, l’avviso di riservatezza di Google Payments e le condizioni d’uso di Google est plus esplicito e surtout, mieux expliqué. Enfin, il nome e l’indirizzo fisico dell’entità giuridica che fornisce servizi di pagamento sont désormais clairement indiqués.

Chrome: des achats en ligne plus safe

La nuova versione 102 del navigatore di Google posseduto une nouvelle icon et une nouvelle API de placement des fenêtres multi-écrans. Mais, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette version concerne l’évaluation des boutiques en ligne. In effetti, Google Chrome propone d’exploiter le valutazioni degli utilizzatori di Google directement d’exploiter.

En bref, la nuova funzionalità in questione è vista in quattro e altri utilizzatori les outils nécessaires pour prendre des décisions d’achat plus éclairées et plus sécurisées. Et en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer la fiabilité d’une boutique in ligne inconnue. C’est ainsi qu’une nouvelle fenêtre pop-up apparaîtra près de la barre d’adresse. Elle demandera à l’utilisateur s’il souhaite consultant les critiques des autres shoppers relative al sito. Une fois la demande Acceptée, une fenêtre s’affichera en guise de répertoire des avis rédigés par les autres utilisateurs. Ainsi, en un clic, l’utilisateur pourra ouvrir un onglet avec les avis des utilisateurs sur le magasin visité, ecc., directement depuis Google. Autrement dit, pas besoin d’extension. Par ailleurs, la funzione “Lite Mode” n’est plus disponible.

Pour rappel, la versione 102 succède à Chrome 100, déployée en version stable fin mars.

Windows 11: il nuovo

Versa il momento, sous Windows 11, la navigation par onglets n’est, théoriquement, pas disponible. Dans les faits, une poignée d’Insiders dans il canale Dev ont réussi l’activer en passant par un logiciel dédié. Mais, bonne nouvelle, Microsoft travaille actuellement sur una fonctionnalité de réorganisation des onglets de l’explorateur de fichiers.

Ainsi, grâce à la dernière build Insider, il est possible de riorganizzare gli oggetti dell’esplorazione di schede come i navigatori Chrome ou Edge. À noter qu’il s’agit de la navigation par onglets interne à l’Explorateur de Fichiers come proposé par application File.

Logiquement, la fonctionnalité devrait être déployée avec l’une des prochaines mises à jour du système.

Play Store : change de politique sur la protection des enfants

Debutto aprile, Google a mis à jour son Règlement du program pour les développeurs. Ce dernier détaille les nouvelles mesures qui s’imposent désormais aux développeurs. Elles visent à s’assurer que leur application est conforme à une usage par un enfant, faute de quoi elle risque d’être supprimée ou suspendue.

Ainsi, à partir du 11 mai, les développeurs devront s’assicurar que leur application est appropriée pour les utilisateurs les plus jeunes. Les développeurs devront se conformer à la législation de chaque pays en la matière.

