Carenza di personale sanitario | Formazione accelerata per infermieri pratici autorizzati

(Quebec) Il governo di Legault darà il via libera per distribuire una formazione rapida per assumere assistenti infermieristici e riempire quasi 3.000 posizioni di funzionario amministrativo che dovrebbero supportare gli infermieri nella rete sanitaria. I dettagli verranno rilasciati mercoledì.

Fanny Levesque

Giornalismo

Il ministro della Salute Christian Duby e il ministro dell’Istruzione Jean-Francois Roberge hanno annunciato, mercoledì, il rapido lancio di due nuovi corsi di formazione per affrontare la carenza di manodopera nella rete sanitaria e nei servizi sociali, secondo le informazioni ottenute. di Giornalismo. Uno si rivolge a infermieri operativi autorizzati e l’altro si rivolge agli amministratori a supporto dei settori clinici.

Questo annuncio non ha nulla a che fare con il “processo mainstream” presentato martedì dal primo ministro Francois Legault. Il piano del governo per affrontare le carenze in sei settori, compresi i servizi sanitari e sociali, è accompagnato da un investimento di 3,9 miliardi di dollari in cinque anni.

A settembre, Legault ha affermato che il suo governo stava sviluppando un programma di formazione accelerato per formare più assistenti infermieristici. Quindi l’infermeria e gli assistenti ausiliari dell’OIIAQ Quebec hanno dichiarato di essere “aperti” alla discussione con il governo.

Tuttavia, l’OIIAQ ha avvertito che era “inconcepibile” ridurre il contenuto del programma di studio, contrariamente a quanto fatto durante l’attuazione del Rapid Training per formare le ostetriche beneficiarie durante la prima ondata della pandemia di COVID-19.

A differenza delle ostetriche beneficiarie, l’esercizio delle assistenti infermieristiche è vigilato dall’ordine professionale. Molto più forte è anche il programma Health, Allied and Nursing, che porta al Diploma of Professional Studies (DEP), con 1.800 ore di formazione, spesso nell’arco di due anni.

Tra le possibili soluzioni, l’OIIAQ ha suggerito la possibilità di limitare i periodi di vacanza o di offrire corsi durante l’estate per svolgere più rapidamente la formazione. Circa 1.100 candidati per la professione superano l’esame ogni anno dopo aver completato il DEP. Secondo il ministero, nella rete mancano almeno 1.000 assistenti infermieristici a tempo pieno.

Assumere agenti amministrativi

All’inizio del suo programma di reclutamento e mantenimento, che prevede un bonus di $ 15.000 per infermiere a tempo pieno, il ministro Dube ha annunciato la creazione di circa 3.000 posizioni di funzionario amministrativo. Il nostro obiettivo era che fossero sulla Terra nella primavera del 2022.

Il loro reclutamento ha lo scopo di ridurre il carico di lavoro degli infermieri, che affermano di perdere tempo prezioso “compilando scartoffie”. Il ministro Dube vuole implementare un “nuovo modello di gestione” nella rete e in particolare promuovere “un migliore equilibrio lavoro-famiglia e orari di lavoro stabili”.

Gli importi associati alla creazione di questi nuovi posti di lavoro sono stati forniti nel mini-budget di Girard, presentato la scorsa settimana.

Il settore dei servizi sanitari e sociali è uno dei settori più colpiti dalla scarsità di occupazione. […] Pertanto, il governo sta prendendo iniziative concrete che avranno un impatto: migliorare l’organizzazione del lavoro formando e assumendo agenti amministrativi in ​​modo da liberare i medici dai compiti amministrativi e consentire loro di aumentare la loro presenza con pazienti e utenti”, si legge in il mini-budget