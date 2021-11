Carenza di personale sanitario: Emilsea Lessard-Terrain chiede 4 misure finanziarie

Una delle quattro misure proposte è la compensazione per la formazione infermieristica. Émilise Lessard-Therrien crede che il governo possa erogare i soldi agli studenti di infermieristica, proprio come ha fatto per gli studenti di miniere.

Francamente, è stato oggetto di discussione, e quando siamo arrivati ​​e abbiamo detto loro che erano venuti a investire $ 2 milioni per pagare la formazione degli studenti in prospezione mineraria, all’improvviso si sono un po’ imbarazzati. È proprio nella rete sanitaria, le cose non stanno andando bene, quindi in effetti, l’assistenza sanitaria è ancora di base nella zona. , come dici.

Il deputato chiede anche il miglioramento delle borse di formazione nella regione, la creazione di pacchetti di stabilizzazione, cioè stanziando somme di denaro per gli operatori sanitari che vengono a stabilirsi nella regione, e ampliando i premi per il divario regionale in Abitibi.

La particolarità di Abitibi è che è appartato. Da un lato, hai l’Ontario, hai Témiscamingue che offre premi, Nord-du-Québec e anche Outaouais con uno status speciale. Pertanto, al momento, non c’è necessariamente un incentivo a convincere un’infermiera di Montreal a venire a lavorare a Rouen-Noranda o ad Abitibe, mentre ce ne sono alcuni nei settori intorno alla regione di Abetepe. , specificare.

Emilys Lessard-Terrain riferisce che i contatti con il CAQ sono ancora in corso e spera che il governo sviluppi un piano specifico per Abitibe-Tmiscaming per affrontare la carenza di operatori sanitari.

Il ministro Dufour è aperto ai suggerimenti

Il ministro incaricato di Abetepe-Tmiscaming e del Nord-de-Quebec, Pierre Dufour, ha confermato che tutte le proposte, compresa quella di un membro di Solidarnosc, sono benvenute.