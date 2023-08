La Francia si prepara a un colpo di sole di rara intensità: “Attenti ai vulnerabili”

La colonnina di mercurio salirà eccezionalmente alta sabato in Francia, con 28 dipartimenti messi in allerta arancione da Météo France, e in questa giornata sono previste temperature torride, valutate rosse da Bison Futé al ritorno dalle vacanze. I 28 dipartimenti messi in veglia arancione sabato formano una grande diagonale che si estende dal Gers all’Alto Reno e persino alla Savoia.

Le temperature minime saranno più alte rispetto ai giorni precedenti e generalmente non inferiori a 20-23 gradi Celsius, secondo Météo France. Sabato, le massime raggiungeranno i 34-38 gradi Celsius tra Giura, Alvernia, Rodano-Alpi, Baca e Corsica, oltre che nel sud-ovest. 39°C saranno raggiunti nella bassa valle del Rodano, attraverso la quale passerà un gran numero di automobilisti, e tra 30 e 34°C nel resto del Paese. La colonnina di mercurio sarà particolarmente alta a Montélimar (38°C), Lione, Avignone e Albi (37°C), Tolosa, Carcassonne e Annecy (36°C), Macon, Montlucon e Agen (35°C).