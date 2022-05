Vuoi installare pannelli fotovoltaici per risparmiare? Si prega di notare che le scadenze sono più lunghe.

Il sole splendente sulla campagna porta felicità ai possessori di pannelli fotovoltaici: portano un prezioso risparmio. Alcuni belgi hanno già effettuato un ordine per installarli, ma i tempi di consegna e installazione si stanno allungando. In alcuni casi, ci vogliono fino a sei mesi.

Abbiamo visitato i residenti di Fosses-la-Ville. La coppia di pensionati che abbiamo intervistato usa l’elettricità per riscaldarsi. Per Evelyn e Richard, il posizionamento dei pannelli fotovoltaici è diventato evidente. Con un consumo annuo di 12.000 kWh, le rate mensili diventano altissime.

Pochi mesi fa hanno deciso di investire. “Ho ricevuto la mia dichiarazione a gennaio, avevo il 30% in più da pagare, anche le ratespiega Riccardo.In linea di principio, i dipinti si ripagheranno rapidamente da soli“.

32 pannelli copriranno presto i bisogni delle famiglie. Importo fattura: poco più di 16.000 euro, IVA inclusa.

È il modo più veloce per ridurre la bolletta

Nel giro di pochi mesi, l’azienda che lavora per la coppia ha visto le richieste di preventivo moltiplicarsi per cinque volte. Il motivo principale: l’alto costo dell’energia. “Non è più un aumento, è un furto che accade. Nessuno interagisce a livello politico, quindi sono le persone che interagiscono. Questo è il modo più veloce per ridurre la bolletta. Le persone si dicono che dobbiamo fermare l’emorragia, motivo per cui ci chiamano, credo“,” indique Rudi Teirlijnck, Installatore di pannelli fotovoltaici.

“Non solo i prezzi stanno salendo, ma qual è il futuro di ciò che accadrà in Ucraina, Russia e tutto il resto? Dobbiamo trovare soluzioni, soluzioni naturaliEvelyn aggiunge.

Ritardo di diversi mesi

Presso l’azienda di famiglia che abbiamo intervistato, il periodo di attesa è stato di circa quattro mesi. Per gli installatori senior, sono sei mesi. Oltre alla forte domanda, c’è anche una carenza di alcuni materiali. “I pannelli, abbiamo stock, quindi segue. Si tratta di ganci, binari, ecc. Tutto ciò che è fatto di alluminio ha raddoppiato il prezzo in un solo mese. Ci sono stati ordini annullati, ordini di rinnovo, con scadenze che non sono state rispettate. Quindi per noi è più complicato.Farina Ruddy Terlignik.

4 anni per renderlo redditizio… a meno che i costi non aumentino

Secondo questa azienda, dato il prezzo dell’energia, ci vogliono attualmente quattro anni per rendere redditizi i pannelli fotovoltaici, rispetto ai sei-otto anni prima. Ma attenzione: il settore prevede un aumento del costo degli infissi nei prossimi mesi.